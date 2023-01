Twee Haarlemse handhavers mishandeld, burgemeester Jos Wienen woest

Twee handhavers zijn afgelopen weekend in Haarlem geslagen, geschopt en geduwd. Tot grote woede van burgemeester Jos Wienen, die er schande van spreekt en een boze boodschap op social media heeft geplaatst. "Blijf van onze handhavers af", zegt hij.

De burgervader vertelt dat afgelopen weekend twee handhavers zijn mishandeld in het centrum van Haarlem. "Tijdens hun dienst kregen gingen ze naar een melding en daar werden ze in hun gezicht geslagen en op de grond geduwd."

Grote impact

De gebeurtenis heeft een grote impact op de handhavers. Zo vertelt één van hen slecht te slapen en dat de beelden van de mishandeling voortdurend terugkomen.

"Ik blijf de beelden maar zien hoe mijn collega op de grond werd geduwd. Vooral het gevoel van onmacht, omdat ik hem niet meteen kon helpen", vertelt hij. "We zijn er gelukkig nog goed vanaf gekomen, want het had heel anders kunnen aflopen."

Waanzin

Jos Wienen doet op social media een oproep: "Het is waanzin dat ik een oproep moet doen, maar het is kennelijk nodig."

Volgens Wienen worden de daders nog opgespoord.