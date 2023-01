Gevolgen van staking in Noord-Holland amper voelbaar, FNV wel tevreden

"De stakingen in Noord-Holland vallen grotendeels mee." Dat is het beeld dat Rick de Vries, woordvoerder namens alle streekvervoerders in de provincie, schetst. Hier en daar valt een bus uit en soms moet je wat langer wachten dan normaal, maar grote chaos in het openbaar vervoer blijft vooralsnog uit. De FNV is erg tevreden met de opkomst.

Woordvoerder van Transdev, Rick de Vries, noemt het 'goed nieuws' dat het merendeel van de bussen in Noord-Holland vandaag gewoon rijdt. De stakingen, en de gevolgen daarvan voor de dienstregeling, vallen volgens hem enigszins mee.

Regio Amsterdam en Haarlem

De bussen in de regio van Amsterdam en Haarlem blijven het meest gespaard. "We zien hier een opkomstpercentage van onze buschauffeurs van meer dan 90 procent." Door de hoge opkomst vielen er nauwelijks bussen uit en liepen de vertragingen niet hoog op. Dit was vooral te merken in de bussen van en naar Schiphol, deze reden nagenoeg volgens dienstregeling.

"Reizigers zullen wel gemerkt hebben dat we niet met de volle sterkte bezet waren vandaag. De wachttijden liepen wat op en de bussen waren misschien wat voller dan gewend."

Alkmaar, 't Gooi en Zaandam

Toch verliep de dienstregeling niet overal zo vlekkeloos en hadden reizigers op sommige plekken in de provincie wel degelijk te maken uitval van bussen en lange wachttijden. In de regio Alkmaar bijvoorbeeld, waar ongeveer de helft van het buspersoneel is gaan staken. "In de praktijk betekent dat daar waar bus normaal vier keer in het uur komt, deze waarschijnlijk nu maar twee keer per uur rijdt."

De regio's 't Gooi en Zaandam spannen de kroon vandaag: 60 procent van het buspersoneel staakt daar, met het uitvallen van busritten en lange wachttijden tot gevolg.

Ondanks de grote uitval in sommige regio's in Noord-Holland, hebben zich volgens Rick de Vries vandaag nog geen grote incidenten of problemen voor gedaan. De cijfers zijn gebaseerd op de situatie van vanochtend, maar naar verwachting zal dit niet veel veranderen vandaag en morgen. "Als advies blijf ik mensen geven: raadpleeg voor vertrek de reisplanner. Deze proberen wij gedurende de dag zo veel mogelijk up-to-date te houden."