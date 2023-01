Hoorn haalde doelstelling voor woningbouw in 2022 niet: ook zorgen voor dit jaar

De gemeente Hoorn heeft haar eigen doelstelling om ieder jaar 500 nieuwe woningen te halen niet gehaald. Volgens verantwoordelijk wethouder Marjon van der Ven is de oorzaak een vertraging die al in 2020 is ontstaan.

Daarmee doelt de wethouder op de projecten Bangert en Oosterpolder. Het saneren van de grond was niet op tijd klaar om te kunnen starten met de bouw. Daarnaast leidde ook het gebrek aan bouwmateriaal en hogere kosten tot verdere vertraging.

"Dit jaar verwachten we deze vertragingen in te kunnen halen omdat veel woningen in aanbouw zijn. De bouw aan de Saffier is in volle gang. Ik verwacht dat deze woningen in 2023 worden opgeleverd", aldus Van der Ven in een brief aan de gemeenteraad.

30 procent minder gebouwd

Volgens de planning zouden er in 2022 519 nieuwe woningen bijkomen, maar stopt het bij 360 huizen: 30 procent minder dus. Hoewel de wethouder positief is en verwacht dit jaar een inhaalslag te kunnen maken, waarschuwt ze toch dat ook dit jaar de doelstelling waarschijnlijk niet gehaald zal worden.

Ze wijdt dat aan de veranderende woningmarkt. "De stijgende rente en toenemende

economische onzekerheid, vooral door geopolitieke ontwikkelingen en energieschaarste, lijken tot een afkoeling op de woningmarkt te leiden."

Doelstelling 2023 niet haalbaar

Ook trappen projectontwikkelaars harder op de rem omdat bouw- en arbeidskosten stijgen en leiden tot minder inkomsten. "Ontwikkelaars zijn hierdoor kritischer op de te ontwikkelen locaties." Ondanks de sombere vooruitzichten ziet wethouder Marjon van der Ven de toekomst toch positief in.

"De ontwikkelingen in de Bangert en Oosterpolder (191 woningen) en Holenkwartier (66 woningen) gaan verder. De bouw van de woningen aan de Siriusstraat (99 woningen) wordt afgerond. De voorbereidingen voor de eerste woningen in de Rozenbuurt (70 woningen) worden uitgevoerd. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende jaren samen het woningtekort kunnen terugdringen."