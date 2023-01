Tess in Marker klederdracht op nieuwe serie postzegels

Tess Zondervan uit Marken is vanaf volgende week te zien op een nieuwe serie postzegels. PostNL geeft een bijzondere serie postzegels uit met daarop foto's van de Brits-Nederlandse kunstfotograaf Jimmy Nelson. Hij portretteerde 20 Nederlandse gemeenschappen in hun eigen omgeving in traditionele dracht. Deze foto's verschenen vorig jaar in het boek Between the Sea and the Sky.