De Ontbijttafel wil voorkomen dat boerenkool wordt vergeten als een van de mooiste gerechten uit de Noord-Hollandse keuken. Presentator Pieter Kok kan geen gelukkigere jeugdherinnering bedenken dan thuiskomen van schaatstraining en zien dat zijn moeder een grote pan boerenkool maakt. Maar het is de vraag hoeveel kinderen daar tegenwoordig nog groot mee worden, want uit cijfers van het CBS blijkt dat we met z'n allen steeds minder boerenkool eten.

En daarom gaat Pieter op zoek naar medestanders. Naar mensen die ook geen wintermaand door kunnen komen zonder boerenkool en die hun enthousiasme over het gerecht graag willen delen.

Er zat maar een ding op; de Boerenkoolclub! Voor iedereen die boerenkool een warm hart toedraagt. Hoe je hem ook eet: met of zonder spekjes, met mosterd of jus, piccalilly of zelfs garnalen! Alles mag en alles kan, als het maar om boerenkool gaat.