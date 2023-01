WEEFF voldoet aan alle eisen en krijgt keurmerk streekomroep van NLPO

WEEFF heeft als zevende streekomroep van Nederland het 'Keurmerk Nederlandse Streekomroepen' toegezegd gekregen. Op 27 januari zal het keurmerk officieel door de NLPO worden uitgereikt. Het keurmerk is een landelijke erkenning dat er als lokale omroep voldaan wordt aan alle criteria van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod .

De andere omroepen in Nederland met dit keurmerk zijn de grootstedelijke omroepen OPEN Rotterdam, OOG in Groningen, de WOS in ‘s-Gravenzande, de Publieke Omroep Amsterdam (POA) en ZuidWest en Dtv uit Brabant.