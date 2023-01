Deel Westerparkbuurt bijna twee dagen zonder stroom: "Ga naar m'n moeder om op te warmen"

Meer dan veertig uur geen stroom: voor 107 huishoudens in de Westerparkbuurt was dat sinds maandagavond de vervelende realiteit. En dat zorgde voor flinke boosheid bij sommige bewoners. Om 17.30 uur op woensdagmiddag meldden bewoners aan AT5 dat de storing eindelijk verholpen was.

Als we woensdagmiddag langsgaan in de Luzacstraat is de storing nog gaande. "Ik ben echt fucking woest", zegt een bewoonster die net weg wil rijden omdat ze de kou in haar huis ontvlucht. "We zitten toch niet in een derdewereldland? Ik ga nu naar m'n moeder toe om daar te douchen en op te warmen. Maar het is vreselijk. Je hebt mensen in het pand die liftbehoevend zijn, die kunnen de deur niet uit. En je zit in het donker."