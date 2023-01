Burgemeester door rechter teruggefloten rond sluiting coffeeshop in Oost

De eigenaar van coffeeshop Los Angeles in Oost, die in 2018 door burgemeester Halsema werd gesloten na twee explosies, heeft met succes tegen de sluiting geprocedeerd bij de Raad van State. Volgens de hoogste bestuursrechter moet de burgemeester beter motiveren waarom de coffeeshop na de explosies niet meer open mocht.

Omwonenden gaven aan dat zij zich al langere tijd onveilig voelden door de houding en gedrag van bezoekers van de coffeeshop, doordat er werd gedeald en dat zij overlast ervoeren. Ook bleek dat de coffeeshop al langer bij de politie in onderzoek was vanwege het vermoeden van handel in harddrugs in de zaak.

Burgemeester Halsema besloot de coffeeshop per direct voor onbepaalde tijd te sluiten. De eigenaar van de coffeeshop diende daarop een heropeningsverzoek in, maar dat werd door de burgemeester afgewezen. Volgens Halsema bleek uit politie-informatie dat er voor het incident al problemen waren met de openbare orde doordat bezoekers van de coffeeshop voor overlast zorgden.

Ter hoogte van de coffeeshop in de Derde Oosterparkstraat vonden in de vroege ochtend van 29 september 2018 twee explosies plaats. De klap was zo hard dat ook de boven- en naastgelegen woningen van de coffeeshop schade opliepen, alsook twee geparkeerde auto's en een fiets. Uit onderzoek bleek het te gaan om een vuurwerkmortier, oftewel zwaar vuurwerk bestemd voor professioneel gebruik.

De eigenaar van de coffeeshop stapte vervolgens naar de rechter, maar die stelde de burgemeester in het gelijk. De eigenaar tekende daarop beroep aan bij de Raad van State, die nu een streep zet door het eerdere oordeel van de rechtbank. Volgens de Raad van State stelde de rechtbank Halsema in het eerdere vonnis ten onrechte in het gelijk.

Verband tussen explosies en coffeeshop niet vastgesteld

Volgens de Raad van State wees Halsema er terecht op dat het vuurwerkincident een ernstig gevaar voor de openbare orde opleverde, maar is onvoldoende gemotiveerd waarom ook het heropenen van de coffeeshop een ernstig gevaar voor de openbare orde zou opleveren. Volgens de Raad van State staat namelijk niet vast dat er een verband is tussen de explosies en de coffeeshop. Een dader is namelijk nooit aangehouden en een motief is onbekend gebleven.

"Dat het vuurwerkincident past binnen het patroon van overlastmeldingen en het bezoek van klanten met antecedenten en dat er geen ander pand in de omgeving is waaraan het vuurwerkincident gekoppeld kan worden, is gezien de overige besproken feiten onvoldoende om redelijkerwijze aan te nemen dat een dergelijk incident zich zal herhalen", aldus de Raad van State.

Binnen zes weken nieuw besluit

De eerdere overlast door bezoekers tast volgens de rechter wel de openbare orde aan, maar is geen 'ernstig gevaar voor de openbare orde'. Verder heeft de burgemeester onvoldoende gemotiveerd waarom er in mei 2019, zeven maanden na het vuurwerkincident, nog meer tijd nodig was om de rust en orde in de buurt te herstellen. Burgemeester Halsema moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen over de sluiting, met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State.

De gemeente laat in een reactie weten: "We gaan de uitspraak bestuderen en ons op het vervolg beraden. Er waren zwaarwegende redenen om tot sluiting over te gaan, zo’n besluit wordt niet lichtzinnig genomen, en de rechtbank Amsterdam heeft ons eerder in gelijk gesteld."