Gek van de geluiden: schaker Rob ergert zich rot, gelukkig mag hij spelen met een koptelefoon op

Hij is een opvallende verschijning op het Tata Steel-schaaktoernooi: met zijn zilverkleurige koptelefoon is schaker Rob in de volle hal makkelijk te herkennen. Rob, die zijn achternaam liever niet genoemd ziet, lijdt aan misofonie. Geluiden, vooral repeterende geluiden, drijven hem tot waanzin. Daarom heeft hij van de organisatie toestemming om met gehoorbescherming te spelen.

Misofonie - NH Nieuws

Het klikken van een pen, het geluid van naaldhakken op de straatstenen, mensen die slurpen, zwaar ademen, geluid maken bij het eten, luid lachen, fluiten, op een bepaalde manier de letter G uitspreken, op het toetsenbord van een computer tikken, of overdreven hard hun kopje koffie op het schoteltje terugzetten: Rob (63) wordt er gek van. De emotie die dat bij hem opwekt gaat verder dan ergernis. "Het wekt een enorme agressie in mij op." Onderdrukken Om zijn agressieve gevoelens tijdens het schaken te onderdrukken, speelt hij natuurgeluiden af op zijn koptelefoon: het ruisen van het bos en de branding. Hij heeft er een vrijstelling voor van de schaakbond. Die ontheffing is belangrijk voor hem. Het voorkomt dat zijn tegenstanders argwaan krijgen. Zonder de vrijstelling zouden ze hem ervan kunnen verdenken in contact te staan met iemand die hem de juiste zetten influistert. .

Ook de amateurs worden extra in de gaten gehouden De grootmeesters worden dit toernooi voor het eerst bij binnenkomst gescand op de aanwezigheid van verboden zendertjes waarmee ze contact kunnen hebben met een secondant. Ook worden de zetten op het bord met een kwartier vertraging op het internet gezet. Toernooi-directeur Jeroen van den Berg noemt de maatregelen 'noodzakelijk' na de - overigens niet bewezen - verdachtmaking van wereldkampioen Magnus Carlsen aan het adres van Hans Niemann uit de Verenigde Staten. Carlsen, achtvoudig winnaar in Wijk aan Zee, verliet in september van het vorig jaar een toernooi in Saint Louis nadat hij had verloren van Niemann. Ook brak hij een online-partij tegen de Amerikaan al na één zet af. Hij beschuldigde zijn tegenstander van vals spel. Niemann zou mogelijk via apparatuur die hij naar binnen had gesmokkeld in contact hebben gestaan met een secondant. Hoewel de amateurs op het Tata Steel-schaaktoernooi niet worden gescand als ze de zaal binnenkomen - omdat ze voor hun plezier spelen en er geen prijzengeld is - hebben de arbiters wel te horen gekregen dat ze extra alert moeten zijn op 'verdachte bewegingen'.

De neurologische aandoening misofonie (letterlijk: haat tegen geluid) heeft Robs leven deels vergald, maar heeft hem ook de liefde voor het schaken gebracht. Omdat hij als klein jongetje vanwege de vele irritaties die het eten met zijn familie met zich meebrachten niet aan tafel kon zitten, trok hij zich terug. Het was 1972 en in Reykjavik speelden Boris Spasski en Bobby Fischer de 'tweekamp van de eeuw' om de wereldtitel."Die match interesseerde me. Ik ben toen schaakboekjes gaan lezen van Hans Bouwmeester, oud-winnaar in Wijk aan Zee. Daar heb ik nog steeds plezier van", zegt Rob ruim vijftig jaar later.

"Ik heb me heel lang afgevraagd: wat dóe ik op deze planeet?" Rob (lijdt aan misofonie en doet mee aan het schaaktoernooi van Wijk aan Zee)

Naarmate hij ouder werd, begon hij repeterende geluiden steeds meer te haten. "Vrouwen op naaldhakken bijvoorbeeld. Mensen begrijpen niet dat ik daar niet tegen kan. En ík begrijp niet dat ze niet hetzelfde ervaren als ik. Ik heb heel lang gedacht: ik zit op de verkeerde planeet. Ik hoor hier niet thuis" Werktuigbouwkundige Rob is werktuigbouwkundig ingenieur. Hij verloor zijn baan op het nascholingsintituut van de TU Delft door een verhuizing naar een kantoortuin. Het plekje dat hem daar was toebedacht, vlak bij de keuken, was vragen om problemen. Door alle indrukken en geluiden kon een uitbarsting niet uitblijven. "Dan ga je op een gegeven moment met dingen gooien. Dat is niet tegen te houden. Het is echt vreselijk. Er zijn mensen met misofonie die liever doof zouden zijn dan nog langer die irritaties te moeten doorstaan."

"Mijn therapie is erop gericht geluiden juist met leuke dingen te associëren" Rob (lijdt aan misofonie en doet mee aan het schaaktoernooi van Wijk aan Zee)

Lang zeiden artsen over zijn klachten dat het met overspannenheid te maken had, Dat er veel meer aan de hand was, werd duidelijk op 13 oktober 2015, een datum die hij nooit meer zal vergeten omdat het de dag was waarop in het AMC misofonie bij hem werd vastgesteld. Dankbaar "De mensen daar hebben me geweldig geholpen. Ik ben ze heel dankbaar. Grof gezegd is de therapie die ik daar volg erop gericht geluiden die me irriteren met leuke dingen te associëren. Daardoor trek ik me niet meer terug, maar probeer een zo normaal mogelijk leven te leiden. Dat gaat meestal redelijk. Alleen met schaken moet ik me nog steeds beschermen tegen alle prikkels. Zo'n volle zaal als hier in De Moriaan trek ik nog niet. Dat levert me echt te veel irritatie op. Maar gelukkig heb ik de koptelefoon. Dat is echt een uitvinding voor mij."

"Ik ben Nick en Simon ineen" Wat Rob behalve de therapieën heeft geholpen met het leren omgaan met zijn ziekte, is de onthulling van de Volendamse zanger Simon Keijzer, tot voor kort een duo met de verdienstelijke amateurschaker Nick Schilder. Rob: "Simon heeft een paar jaar geleden op televisie verteld dat hij misofonie heeft. De website van de Vereniging Misofonie kreeg opeens heel veel bezoekers en het AMC werd overspoeld omdat heel veel mensen door zijn onthulling voor het eerst begrepen wat er met ze aan de hand was. Het geeft een bepaalde erkenning. Omdat Simon hetzelfde heeft als ik en Nick aardig kan schaken, zeg ik voor de grap wel eens: "Ik ben Nick en Simon ineen."