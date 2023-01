Wie bejubelt Haarlem? Wederom geen stadsdichter voor de Spaarnestad

"Jeetje, moet ik dit nu de rest van mijn leven blijven doen", is de eerste reactie van Baumgarten. In mei 2021 nam hij de taak van stadsdichter op zich zonder bemoeienis van de gemeente. Toen al zag hij dat het geen prioriteit was van de gemeente. "Maar het is wel belangrijk dat iemand schrijft over wat er gebeurt in de stad tijdens corona", zei hij toen.

Hoewel hij dus taken van de stadsdichter op zich neemt, vindt Baumgarten het nog steeds jammer dat de gewezen laatste stadsdichter Darryl Danchelo Osenga niet de kans heeft gekregen om de Haarlem te vertegenwoordigen. Ondanks een kwetsende tekst over de Holocaust in zijn jonge jaren, had Osenga met zijn gedichten van de straat de stad goed in beeld kunnen brengen volgens Baumgarten.

Op Facebook publiceert hij onder de titel 'Stadsdichter van Haarlemtown'. Bovendien werden zijn gedichten gebundeld in een boek dat door de gemeente is gefinancierd, over de stad in de lockdown-periode 'Haarlem by Night'. Afgelopen jaar werd hij door de gemeente gevraagd om de heropening van musea na de lockdown op te luisteren.

De van origine Amerikaanse Joshua Baumgarten woont 22 jaar in Haarlem en heeft zich altijd ingezet voor het culturele (nacht-)leven in de stad. Nu werkt hij voor Stem in de Stad dat belangrijk is voor de opvang voor dak- en thuislozen. Dat is ook te merken aan zijn gedichten, die vaker op deze doelgroep gericht zijn.

Zeperds

"Ik begrijp dat dit helaas het resultaat is van een aantal onverkwikkelijkheden", stelt George Moormann vast als hem wordt gevraagd om een reactie op het nieuws. In 2004 werd hij de eerste stadsdichter van Haarlem en hij vindt het jammer dat het niet meer de status van toen heeft. "Je moet als dichter serieus genomen worden in Nederland. Je moet de stad en de sociale cohesie goed kennen en je moet een praatje kunnen maken met iedereen. De schandalen hebben het stadsdichterschap geen goed gedaan."

Hij denkt dat het stadsbestuur ook naar zichzelf moet kijken, hoe de functie ingekleed moet worden. Het herinnert hem aan vroegere tijden waarbij de nar aan het koningshof de vrije hand kreeg om met zijn kunsten het reilen en zeilen in het land te vertolken. "En dan lag de zeep klaar om zijn mond te spoelen als hij volgens de koning te ver ging."

Moormann is nog steeds actief voor de stad Haarlem. Zo organiseert hij elk jaar de Bilderdijklezing en verzorgt hij twee keer per jaar het door de gemeente betaalde magazine Uitgelicht voor het project 'Haarlem-In-Druk' met artikelen over het Noordhollands Archief. Hij hoopt dat de gemeente zich bedenkt en een goede commissie samenstelt om alsnog iemand aan te stellen.

'Be the stadsdichter'

Joshua Baumgarten blijft ondertussen in ieder geval doen wat hij altijd doet: schrijven over 'zijn' stad waar hij zijn hart aan heeft verpand. Ondanks dat de gemeente hem niet officieel wil aanstellen, "omdat ik in het Engels en het Nederlands wil publiceren." Maar omdat hij er toch niet voor betaald wordt, kan het 'em ook niet worden afgenomen, is nu zijn stellige conclusie.

En als iemand anders het wil gaan doen uit zichzelf? "Doe het! Be the stadsdichter. I don't have to be the only stadsdichter. But I'm not going to resign. This is what I am until I think 'fuck it, I don't want to do it anymore'."

Hieronder één van de laatste gedichten van de voorlaatste stadsdichter van Haarlem, Willemien Spook. Ze schreef een geicht in de eerste dagen van de lockdown. Ook de film van regisseur en producent Mark Doodeman en Marc Smedema vast legden in een video.