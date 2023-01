Vrijwilligerspunt Westfriesland komt in actie voor de voedselbank

Verschillende jonge leden van het Vrijwilligerspunt Westfriesland komen aankomend weekend in actie voor de voedselbank. Op zaterdag staan ze voor een supermarkt aan de Van Dedemstraat in Hoorn, om een donatie aan klanten te vragen. "Het is jammer dat het nodig is, maar ik vind dat we iets voor elkaar moeten doen als samenleving", vertelt Fleur Neefjes van het Vrijwilligerspunt aan WEEFF Radio.

De voedselbanken in Nederland zien de laatste maanden steeds meer aanmeldingen, waardoor ze met een tekort aan producten te maken hebben. Mensen houden vanwege de hoge energierekening minder geld over aan het einde van de maand. Maar ook andere factoren kunnen de oorzaak zijn waardoor mensen zich aan moeten melden voor een voedselpakket.

Om de Voedselbank een steun in de rug te geven en producten te doneren komen de vrijwilligers van het Vrijwilligerspunt Westfriesland in actie. Aankomende zaterdagmiddag zullen zij klanten van de Albert Heijn, aan de Van Dedemstraat in Hoorn, vragen een donatie te geven. "Om de zoveel tijd wordt dit door de voedselbank georganiseerd", licht Fleur toe. "Maar het is wel zo dat we zaterdag echt specifiek met jongere vrijwilligers donaties vragen."

Instructies meegeven Voorafgaand aan de actie krijgen de vrijwilligers instructies. Zo krijgen zij onder meer een lijst met producten die de voedselbank goed kan gebruiken. "Ik neem aan dat we deze lijst zaterdag ook aan de klanten van de supermarkt kunnen laten zien, zodat de mensen die een donatie willen geven weten welke producten er gedoneerd kunnen worden", aldus Neefjes.

Ook worden er instructies gegeven over hoe de klanten het beste aangesproken kunnen worden. "Er is iemand van de voedselbank tijdens de inzamelingsactie aanwezig om tips te geven. Een beetje spanning kan er altijd zijn, maar uiteindelijk is het gewoon een kwestie van doen."

Hoewel de vrijwilligers zich met volle overgave in gaan zetten, vindt Neefjes het jammer dat dit soort acties nodig zijn om initiatieven als de voedselbank te ondersteunen. "Maar ik denk dat wij het als samenleving af en toe samen moeten doen", vertelt ze. "En dat we de mensen die het minder hebben ondersteunen, met wat voor sommigen iets kleins kan zijn, en voor anderen juist weer iets groots."