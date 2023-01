Nieuwe parkeergarage met plek voor 305 auto's in Purmerend over half jaar klaar

De nieuwe parkeergarage bij het stadhuis van Purmerend gaat in juni open. Parkeren kost straks 1,80 euro per uur. Dat werd gisteren duidelijk tijdens de raadsvergadering. Er is plek voor 305 auto's.





De voortgang van de bouw ligt volgens de project manager op schema, ondanks de bouwstop in het voorjaar van 2022 in verband met verzakking, schrijft RTV Purmerend.

Uit de woorden van de projectmanager valt op te maken dat de omgeving, damwanden en de grond zich de laatste tijd hebben gestabiliseerd. Voor haar is het nog wel een heel spannend moment wanneer de aannemer de laatste buizen verwijdert. Die buizen houden de damwanden namelijk overeind.

Verzakkingen

Voor bewoners van de omliggende woningen is het ook nog een spannende tijd, aangezien er tijdens de werkzaamheden verzakkingen ontstonden in de omgeving.



Als er schade ontstaat in woning(en) ligt de afhandeling daarvan bij de aannemer. In één geval heeft dit geleid tot een juridisch gevecht. De gemeente stelt zich hierin terughoudend op maar houdt wel een oogje in het zeil: "Wij zitten de aannemer hierover achter de broek," aldus de projectmanager.

Herinrichting Stadhuisplein