Pettense Isabel Grevelt leeft schaatsdroom, maar is ook eerlijk over keerzijde van de medaille

"Het voelt als een hele grote rollercoaster waar ik heel dankbaar voor ben", vertelt Isabel Grevelt, die op haar rustdag tijd vrij heeft gemaakt voor een interview met NH Nieuws. Het is hard werken en daarnaast moest Isabel verhuizen en een nieuw leven opbouwen in Heerenveen, maar dat is het volgens haar allemaal waard. "Maar soms denk ik nog wel, jeetje, wat is me eigenlijk allemaal overkomen."

Isabel heeft zich afgelopen november tijdens haar eerste World Cup in de A-groep flink bewezen. Ze pakte brons op de 1.000 meter en reed iets meer dan een seconde sneller dan haar persoonlijk record. "Dat was een van de beste races van mijn leven", vertelt Isabel. Maar het houdt niet op: een maand later weet Grevelt weer het podium te bereiken op de teamsprint bij de wereldbeker in Calgary.

Ineens strijdt Isabel tegen wereldtoppers als Miho Takagi, Jutta Leerdam en Antoinette Rijpma- de Jong. Zij weten nu dan ook wie Isabel Grevelt is en wat ze in huis heeft. Maar veel contact is er verder nog niet. "Ze zeggen nu wel gedag, maar er zijn nog niet echt praatjes gemaakt", vertelt Isabel.

Mentaal

Na het NK Sprint komt er een kantelpunt in het euforische gevoel van Isabel. "Ik ben heel dankbaar voor alles wat me overkomen is, maar moest erg aan nieuwe prikkels wennen." En dat is ook niet zo gek, want in korte tijd vliegt Isabel de hele wereld over voor wedstrijden en maakt ze kennis met het strijden tegen de wereldtop.

"Ik was lang weg van huis, van teamgenoten en de routine hier in Heerenveen, dus daarna merkte ik dat ik compleet in een zwart gat viel. Er kwamen veel emoties en daar schrok ik wel een beetje van", vertelt Isabel.

In tegenstelling tot veel andere schaatsers, deelt Isabel op Instagram haar mentale issues. Dat voelt voor de Pettense goed. "Ik vind het heel fijn om eerlijk te zijn en geen schijnbeeld op te houden. Belangrijk om te laten zien dat die kant er ook is."

