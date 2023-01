Lokale marketing zet Gooise Meren te weinig op de kaart, gemeente is er klaar mee

De gemeentelijke marketingorganisatie van Gooise Meren doet haar werk niet goed, vindt de gemeente. Volgens de gemeente houdt Gooise Meren Marketing zich niet aan gemaakte afspraken en vaart zij een compleet eigen koers. De gemeente wordt te weinig op de kaart gezet. De gemeente grijpt daarom hard in: het roer wordt door de gemeente zelf overgenomen om ondertussen de problemen op te lossen. Lukt dat niet, dan is het aan het eind van het jaar einde oefening.

Gooise Meren heeft sinds ruim twee jaar een eigen marketingorganisatie. De voornaamste taak van de stichting is de vier kernen van de gemeente - Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg - goed op de kaart te zetten voor onder meer toeristen of dagjesmensen.

Al met al leidt dit tot een simpele en harde conclusie van de wethouder. "Op al deze onderwerpen toont Gooise Meren Marketing tot op heden onvoldoende inzet en inzicht", aldus Schimmel. Dit zijn wel allemaal zaken die destijds zijn afgesproken. Het moet dus snel beter.

Vanaf het begin

Eigenlijk heeft Gooise Meren Marketing vanaf het begin zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden. De wethouder stelt dat sinds de start van de stichting meerdere onderlinge gesprekken zijn gevoerd waarin het functioneren van de organisatie het onderwerp van gesprek is geweest.

En de maat is nu vol. Vorige maand is er een nieuw gesprek geweest tussen de gemeente en het bestuur onder meer over de voortgang. Blijkbaar is de ontevredenheid niet weggenomen, want een paar dagen later heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een brief op te stellen waarin zij de onvrede over het handelen uiten. Daar komt bij dat het gemeentebestuur een tijdspad heeft uitgestippeld hoe het nu verder met tussen de twee.

Twee groepen

Voorlopig heeft de gemeente de regie genomen van de marketingorganisatie. Er komt een stuur- en een werkgroep die gaan kijken naar de inzet van de gemeentelijke subsidie en het behalen van de ambities. Dat moet efficiënter, zo is de mening in het gemeentehuis.

Daarnaast moeten deze twee groepen ervoor zorgen dat het weer botert tussen gemeente en de marketingclub, de stichting een volledig bestuur krijgt, er meer grip komt op de financiën en de fondsenwerving en dat de strategie en de positie verbeterd wordt.

Het is erop of eronder dit jaar voor de stichting. Voor oktober moet duidelijk zijn hoe en of de marketingorganisatie doorgaat. De huidige afspraken lopen eind dit jaar af. Als Gooise Meren Marketing beterschap laat zien dan zullen de onderlinge afspraken verlengd worden en anders zou het ook zomaar klaar kunnen zijn.