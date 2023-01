Peter en Aria Gorthuis 'supertrots' op titel Hofleverancier voor hun bakkerij

Het regent sinds zaterdag felicitaties aan het adres van Peter en Aria Gorthuis. Hun bakkerij aan de Kruisweg in Hoofddorp ontving afgelopen weekend het 'Predicaat Hofleverancier' uit handen van de commissaris van de Koning. "Dat heeft wel wat met ons gedaan", reageert Aria Gorthuis achteraf.

Verbeek fotografie

Terwijl Peter Gorthuis zaterdag zijn middagdutje deed, verzamelden in de winkel een groep mensen om hem te verrassen. "Hij had heel lang niks door, maar toen hij naar beneden kwam en al die mensen zag, wist hij dat er iets stond te gebeuren", vertelt zijn vrouw Aria. Een geheim Waar Peter lange tijd van niks wist, was Aria al zo'n anderhalf jaar bezig met de aanvraag. In het geheim stuurde ze allerlei papieren op en moest samenkomen met mensen die over het predicaat beslissen. "In het begin was het vrij eenvoudig om mijn mond te houden, maar naarmate we dichter bij de uitreiking kwamen werd het lastiger", vertelt ze. En dát moment was afgelopen zaterdag aan het einde van de middag: "Hartstikke mooi, dan ben je toch ergens goed bezig geweest", reageert Peter nogal nuchter na de uitreiking in de uitzending van lokale omroep MeerRadio. Tekst gaat verder onder afbeeldingen.

Bakkerij Gorthuis ontvangt Predicaat Hofleverancier Verbeek fotografie

Bakkerij Gorthuis ontvangt Predicaat Hofleverancier Verbeek fotografie

Bakkerij Gorthuis ontvangt Predicaat Hofleverancier Verbeek fotografie

Ook Aria reageert na de uitreiking tegenover NH Nieuws: "Hij werkt zo ontzettend hard, heeft zo'n passie voor zijn vak en het ambacht dat het meer dan verdiend is. Daarnaast is het ook een eerbetoon aan overgrootvader Adrianus die toch maar het lef had destijds een eigen bakkerij te beginnen."

Het Predicaat Hofleverancier Deze onderscheiding uit naam van de Koning is in totaal aan 684 bedrijven in Nederland uitgereikt. Het gaat dan om kleine en middelgrote ondernemingen die een 'vooraanstaande plaats innemen in hun regio'. Daarnaast moest een organisatie minstens honderd jaar bestaan en moeten de bestuurders en het bedrijf van 'onbesproken gedrag' zijn. Ook moet duidelijk zijn hoe het bedrijf is ontstaan. Enkele andere bedrijven in Noord-Holland die het predicaat ooit hebben ontvangen:

- Köster uit Alkmaar

- De Carpentier-Mooren Groep uit Aalsmeer

- Jan Monnikendam uit Haarlem

- Juwelier Van Zijp uit Zaanstad

- Heineken uit Amsterdam

Aanwezig waren onder andere burgemeester Marianne Schuurmans en ook Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland. Tweede Wereldoorlog "Vier generaties Gorthuis maken deze bakkerij tot een begrip. Medemenselijkheid en maatschappelijke betrokkenheid hoort bij de familie Gorthuis", zei Van Dijk in zijn toespraak. Zo bood oprichter Adrianus in de Tweede Wereldoorlog onderduikers een plekje en kijkt ook de huidige eigenaar Peter om naar zijn medemens. In tijden van inflatie mogen andere bakkers - die financieel niet rondkomen - gebruik maken van hun oven, biedt de bakkerij stageplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en levert het broden aan stichting Prakkie. Vorig jaar ging NH Nieuws nog langs bij Bakkerij Gorthuis, aanleiding toen was het 100-jarig bestaan van de bakkerij. Na een omzwerving via omzwerving in Wormerveer en Zwaag, startte Adrianus Gorthuis in 1921 met de verkoop van brood in Hoofddorp.

Een eeuw lang brood van de familie Gorthuis - NH Nieuws