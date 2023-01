De Peiling: De leukste kattennaam van Noord-Holland is...

Hij is bekend, de lijst met de populairste kattennamen van 2022! Luna en Simba zijn de populairste kattennamen van het afgelopen jaar. En The Lion King blijkt een populaire inspiratiebron, want Nala staat op plek 3.

Het kan nog best een lastige klus zijn om een leuke naam voor je huisdier te verzinnen. Er zijn zoveel leuke namen waaruit je kunt kiezen! Dierverzekeraar Petplan houdt jaarlijks de namen bij die baasjes aan hun honden en katten geven. Deze week is de lijst bekend gemaakt.

Dit is de hele top 10

1. Luna

2. Simba

3. Nala

4. Pip

5. Coco

6. Bella

7. Max

8. Lola

9. Milo

10. Mia

Heel verrassend is de lijst niet: kattenbaasjes kozen massaal voor namen die al jarenlang in de top 10 staan. Wel verrassend is de toename van namen als Sjakert, Biertje of Bapaootje.

Maar jouw kat heeft vast de leukste naam van allemaal! Hoe heet die van jou, en hoe ben jij op die naam gekomen? Laat het ons weten door mee te praten in de Peiling!