Zorgen om sinds maandag vermiste Alkmaarse Suzanna (19), in Hoorn voor het laatst gezien

De 19-jarige Suzanna Sharoykin uit Alkmaar wordt vermist, meldt de politie. Zij is afgelopen maandag voor het laatst gezien in de Maelsonstraat in Hoorn.

De 19-jarige Suzanna is vermist - Politie

Haar omgeving maakt zich zorgen om haar welzijn en veiligheid, aldus de politie. Bronnen melden aan NH Nieuws dat het in haar belang is dat zij 'de noodzakelijke hulp krijgt'. De politie kan dit niet bevestigen. Wel is er een vermoeden wat ze aan had toen ze is gezien in Hoorn, rond 17.00 uur. Suzanna is te herkennen aan zwarte broek, zwarte jas en wit/roze sportschoenen. Hieronder doet 'vermiste personen' een oproep voor de tiener. Bekijk het bericht van de politie hier.

Tips kunnen gedeeld worden met de politie. Dit kan online, of via 0800-6070.