Zorgen om sinds maandag vermiste Alkmaarse (19), in Hoorn voor het laatst gezien

De 19-jarig Alkmaarse werd afgelopen maandag voor het laatst gezien in de Maelsonstraat in Hoorn. Inmiddels is zij weer terecht.

Haar omgeving maakte zich grote zorgen om haar welzijn en veiligheid, zo melden bronnen aan NH Nieuws. Zij melden verder dat het in haar belang was dat zij 'de noodzakelijke hulp krijgt'. De politie kreeg meerdere tips binnen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

