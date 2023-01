M.Lucky maakt album vol meeslepende pop en meer mooie tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor de komende week; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. M.Lucky staat met haar melodieuze popmuziek zaterdag op ESNS in Groningen en over twee weken in Paradiso, Haarlem staat dit weekend op zijn kop met het Boring Festival en de muzikale familievoorstelling Wolfgang het Winterjong in het DeLaMar in Amsterdam.

Tip 1: Amsterdamse M.Lucky's veelbelovende pop debuut

De Amsterdamse muzikante M.Lucky heeft haar debuutalbum 'Gentlewoman' uitgebracht. Op het kleine podium van platenzaak Concerto in Amsterdam zingt ze vol overgave een paar nummers van haar plaat. Ze wordt begeleid door onder andere de drummer van Wende en de toetsenist van Personal Trainer. Achter M.Lucky gaat de 31-jarige Marcia Savelkoul schuil. Ze loopt al een tijdje mee in Amsterdamse popscene en zat onder andere in de indieband Bells of Youth. Onder de naam M.Lucky maakt ze melodieuze indiepop. Zo is ze in het nummer 'Champagne Apocolypse' kritisch over Thiery Baudet en vertelt 'No crumbs in bed' het verhaal over haar relatie met een bandlid, eentje welke vorig jaar uitging. Muziekblad OOR roemde het nieuwe album en bestempelde het zelfs als de beste Nederlandse popplaat van 2022. Het jaar 2023 kan nu al niet meer stuk voor M.Lucky, zo lijkt.

Zaterdag 21 januari speelt M.Lucky op Noorderslag in Groningen en maandag 6 februari staat ze in Paradiso in het voorprogramma van Weyes Blood.