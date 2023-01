Basisschool wil oplossing voor kinderen asielschip, dat volgens burgemeester 1 maart écht weggaat

Haal de kinderen van het asielschip in Velsen-Noord voorlopig niet van basisschool De Fakkel in Heemskerk af. Dat zegt directeur Lyke Seriese, nu de vertrekdatum van het schip in zicht is. Ook moeten de kinderen volgens haar snel weten waar ze daarna gaan wonen. Dat zal zeker níet op het schip zijn, herhaalde burgemeester Dales van Velsen vandaag.

Silja Europa komt aan in Velsen-Noord - Jasper Leegwater / NH Nieuws

Seriese komt met haar oproep op voor de belangen van de kinderen. "Doordat de kinderen steeds verplaatsen, begint hun leerproces steeds opnieuw en wordt het onnodig vertraagd. Daarnaast zorgt de structurele onzekerheid over de verblijfplaats tot een belemmering om de lesstof goed op te nemen", zegt de basisschooldirecteur. Nog meer verhuizingen naar nieuwe opvanglocaties doen goed werk teniet, denkt zij. "De kinderen gaan bij ons op school erg lekker. Ze hebben hun landingsperiode goed doorlopen en zijn behoorlijk op weg om de stof te verwerken. Ze hebben verbinding gemaakt met de leerlingen, de medewerkers en de school en ze voelen zich veilig en gezien." Een makkelijke manier om het probleem op te lossen, zou zijn om het asielschip langer in Velsen-Noord te laten. Maar dat ziet de lokale politiek voorlopig totaal niet zitten.

'1 maart, dan moet het schip weg. Staat de deur niet op een kier? Die deur is wat mij betreft gesloten' Burgemeester Frank Dales van Velsen

Het zou dan ook een omstreden besluit zijn. Voor de komst van het schip was er een protestmars, en mensen vroegen zich af: 'waarom altijd hier?' Als tegemoetkoming beloofde burgemeester Frank Dales vanaf het begin: aan de einddatum van 1 maart wordt niet getornd. Ook vandaag week hij niet van dat standpunt af. Dales: "Ik ben betrouwbaar geweest voor het Rijk, dat noodopvang nodig had. Nu ben ik betrouwbaar voor de inwoners van Velsen. De afspraak is 1 maart, dan moet het schip weg. Staat de deur niet op een kier? Die deur is wat mij betreft gesloten." Petje af Die houding kan op goedkeuring rekenen van andere lokale volksvertegenwoordigers. Leo Aardenburg, bloemist in Velsen-Noord, maar ook gemeenteraadslid namens LGV zegt 'zijn petje af te nemen' voor de burgemeester. Aardenburg: "Heeft Dales dat gezegd? Dat valt me honderd procent mee. Ik hoor namelijk allerlei geluiden dat er van alles wordt geprobeerd om het schip hier langer te houden, omdat het zo goed gaat. Dat is het beeld dat wordt geschetst in de media. Dales is nu wel verplicht de afspraak na te komen, anders is hij totaal niet geloofwaardig meer. Ik heb geen zin om met Pinokkio in de raadzaal te gaan zitten."

"Het schip kan alleen blijven als er vanuit de samenleving sterk naar voren komt dat de inwoners dat willen" Cees Sintenie, CDA Velsen

En ook andere partijen zien een langer verblijf niet zitten. PvdA-leider Ahmet Karateke: "Ik ga ervan uit dat het Rijk na 1 maart andere oplossingen komt. Maar we moeten het humane aspect van kinderen en hun ouders nooit uit het oog verliezen." Voor CDA-fractievoorzitter Cees Sintenie kan het verblijf van de asielzoekers alleen langer duren 'als er vanuit de samenleving heel erg sterk naar voren komt dat inwoners willen dat het schip blijft.' Sintenie: "Het idee om het asielschip langer in Velsen-Noord te laten liggen kan absoluut niet uit de politiek komen. Het vertrouwen van Velsen in de politiek is al niet groot. Als het schip na 1 maart blijft liggen zijn we inderdaad onbetrouwbaar." Wat er ook gebeurt, als er maar wel een plek gevonden wordt voor de kinderen en hun familie, onderstreept basisschooldirecteur Seriese: "Voor de ontwikkeling en het welzijn is het noodzakelijk om deze kinderen die nu op het schip wonen, een plek te bieden waar ze het onderwijs kunnen blijven volgen tot ze uitstromen naar een reguliere basisschool."

Nieuwe asielwet is er nog niet Het asielschip is sinds afgelopen september een tijdelijke noodopvangplek. Het was de bedoeling dat er in de tussentijd andere opvangplekken in gemeentes door heel Nederland zouden komen, waardoor opvang op het schip niet meer nodig zou zijn. Maar de nieuwe asielwet die daarvoor moet zorgen, is er nog niet. De Raad van State moet een advies geven en dan moet de wet nog door de Tweede én Eerste Kamer. Pas daarna kan de regering alle gemeenten in Nederland dwingen asielzoekers op te vangen. "Als alle partijen het willen, kan het snel gaan", zegt de woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg. Hij gaat over asielopvang.