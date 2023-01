Moet Muiden op zoek naar nieuwe traditie of kan kerstboomverbranding blijven?

Is de laatste kerstboomverbranding in Muiden echt geweest of kan deze jaarlijkse traditie toch verdergaan? Zelf heeft het Comité Openbare Feesten Muiden (COF) laten weten dat de laatste editie heeft plaatsgevonden. De kerstboomverbranding zou niet meer passen in deze tijdsgeest. Vanuit de politiek in Gooise Meren komen er nu vragen of dit evenement behouden kan blijven.

Zaterdag 7 januari woonden honderden Muiders de kerstboomverbranding bij. Honderden bomen gingen in de fik op de Schapenkaai, aan de rand van de gemeente. De brandweer en inwoners hadden de bomen naar deze locatie gebracht. Dit evenement was voor het laatst, aldus het feestcomité. Vanwege dit afscheid hoopte de organisatie op een 'extra gezellige' happening.

Voor COF Muiden is het klip-en-klaar dat aan deze traditie een einde is gekomen. "We mogen 'm nog één keer organiseren", was de mededeling vooraf op social media. Dat duidt erop dat de gemeente Gooise Meren niet meer zou willen werken aan dit evenement. De gemeente zou geen vergunning meer willen verstrekken.

Stikstofproblematiek

Volgens de lezing van het feestcomité zou de kerstboomverbranding niet meer van deze tijd zijn. "In deze tijden van onder meer stikstofproblematiek is het niet meer gepast om honderden kerstbomen te verbranden", is de uitleg die COF Muiden geeft.

En dat betekent dat de tijd nu is aangebroken om na te gaan denken over een nieuwe traditie. Er wordt gezocht naar een nieuw evenement waar de Muiders eveneens bij elkaar komen, elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen en gezamenlijk het glas heffen. COF Muiden heeft opgeroepen om hierover mee te denken.

Nieuwe aanvraag

Maar moeten de inwoners wel op zoek naar een nieuwe traditie? Waarom kan de kerstboomverbranding niet in ere gehouden worden? De gefuseerde coalitiepartij GDP/Hart wil van het college horen of het nu echt over en sluiten is of dat de gemeente toch weer een vergunning zou verstrekken als het feestcomité voor 2024 een nieuwe aanvraag doet. Als het antwoord daarop nee is, wil de fractie weten waarom de vergunning niet verleend wordt.

GDP/Hart zegt dat het een verbindend evenement is. Volgens vragensteller raadslid Marga Voorn brengt de jaarlijkse kerstboomverbranding jong en oud samen. Daarnaast speelt deze activiteit een grote rol bij 'de integratie van de nieuwe wijk De Krijgsman en de rest van Muiden'. Onder andere vanwege deze reden zou het zonde zijn als er echt een streep gaat door de jaarlijkse kerstboomverbranding traditie.