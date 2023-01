Zorgen om overvolle open dagen middelbare scholen in Amsterdam: "Slecht voor kansengelijkheid kinderen"

Amsterdamse kinderen in groep acht moeten over een maand of twee hun middelbare schoolkeuze doorgeven. De open dagen daarvoor zijn erg populair. Om grote drukte te voorkomen, stellen sommige scholen tijdslots in met een maximum aantal kinderen dat langs kan komen. Maar volgens Stichting Vrije Schoolkeuze creëer je zo ongelijkheid. "Kinderen kunnen niet kijken bij de scholen die ze willen en maken zo mogelijk de foute keuze."

foto - NH Nieuws

De afgelopen twee jaar waren de open dagen anders dan voorheen. Kinderen konden niet honderd procent kennis maken met de scholen waaruit ze moesten kiezen. "Dit jaar willen we dat kinderen hoe dan ook kunnen komen kijken en ervaren wat we te bieden hebben", zegt Jan Paul Beekman van het Spinoza Lyceum in Zuid. De schoolleiding heeft, net als andere scholen, overwogen om met een tijdslot-systeem te werken, maar besloot het toch niet te doen. Zo'n achtduizend kinderen moeten hun top 12 aan scholen doorgeven in maart. "Het liefst laat je al die kinderen naar minimaal twaalf scholen gaan om te kijken", zegt Elisabeth Bootsma. Haar stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam zet zich in voor een eerlijke schoolkeuze voor iedereen. Gebrek aan mankracht, tijd en ruimte "We begrijpen dat voor sommige scholen, bijvoorbeeld kleine scholen, het niet mogelijk is om alle leerlingen die willen komen kijken, ook ruimte te geven", vertelt ze. Een van die scholen is Xplore in Noord.

"Wij nemen komend jaar zestig kinderen aan en laten kinderen graag doordeweeks zien wat we doen", zegt Werner Wijsman van Xplore. Daardoor lukt het ons niet om honderden kinderen per keer binnen te laten. Wijsman heeft besloten tijdslots in te stellen: "Twintig kinderen per keer mogen met hun ouders een half uur sfeer proeven. De informatievoorziening gaat via zoom, dat gaat echt over het type onderwijs dat we geven."

"Er moeten eigenlijk gewoon meer open dagen komen" Elisabeth Bootsma - Stichting Vrij Schoolkeuze Amsterdam

Volgens Bootsma ervaart een groep kinderen hier problemen door: "Als je ouders je niet op tijd aanmelden of niet helemaal op de hoogte zijn, dan is er kans dat je bij sommige scholen niet kunt kijken en misschien zet je die dan wel niet op je lijst omdat je niet weet hoe het er is." Ze vindt dat er meer bewustzijn moet komen: "Als we als stad het lotingssysteem goedkeuren, dan moeten we kinderen ook de kans bieden overal te kijken. Het beste zou zijn om gewoon meer open dagen in te voeren. Of bijvoorbeeld door zoals tijdens corona meer online te doen als school." Verder moet er volgens haar meer aandacht komen voor oriëntatie eerder in het jaar. "Er is een Scholenarena in november, misschien is twee dagen daar niet genoeg voor."