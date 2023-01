Piet Heintunnel vrijdag eindelijk open na sluiting van ruim 1,5 jaar

De Piet Heintunnel gaat vrijdagavond om 21.00 uur weer open. Na de voltooide renovatie van de tunnel was het wachten op de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die nog een openstellingsvergunning moest afgeven. Dat is nu gebeurd: volgens de dienst is aan alle eisen om weer veilig open te kunnen voldaan.

Het verkrijgen van de openstellingsvergunning duurde wat langer dan verwacht. De Omgevingsdienst vond de aanvraag voor heropening niet volledig en wilde 'aanvullende informatie' hebben om de veiligheid van de tunnel te kunnen beoordelen. "De Omgevingsdienst heeft deze snel maar tegelijkertijd zorgvuldig beoordeeld", is te lezen op de website van de dienst. "Aan alle vereisten om de tunnel weer veilig te kunnen openen is voldaan."

Wethouder Melanie van der Horst meldt in een brief aan de raad dat er in december nog veel werk in de tunnel verricht moest worden. Zo moest de stabiliteit van de camerabeelden voor de verkeerscentrale verbeterd worden en zat er een 'afwijking' in de bediening van de vluchtdeuren.

Simpele zaken

Dat de tunnel vrijdag en niet morgen al open kan, heeft ermee te maken dat er voor die tijd nog veel moet gebeuren, zegt een woordvoerder van de gemeente. "Er moeten hekken worden weggehaald, witte strepen worden aangepast en er moeten nieuwe verkeersborden en wegwijzers komen. Simpele zaken, maar cruciaal om een veilig verkeer te hebben. En dat kost een paar dagen."

De Piet Heintunnel ging op 25 juni 2021 dicht omdat het niet meer aan de veiligheidseisen van de nieuwe Tunnelwetgeving uit 2019 voldeed. De renovatie zou eerst vijftien maanden duren, maar dat werden er uiteindelijk bijna negentien. Eind december liet de projectmanager van de renovatie weten dat de tunnel veilig genoeg was om weer open te kunnen.

'Complexe operatie'

Met de renovatie hebben alle 'civiele' en 'bouwkundige delen' van de tunnel een onderhoudsbeurt gekregen. Is te lezen in de brief van de wethouder. Ook zijn alle technische installaties vervangen, is er hittebestendige bekleding aangebracht, zijn de vluchtdeuren en pompkelders vernieuwd en is het asfalt vervangen.

In de brief waarschuwt de wethouder voor een verhoogde kans op storingen in de eerste paar maanden na openstelling. "Ondanks het testprogramma dat doorlopen is, zijn ‘kinderziektes’ helaas niet uit te sluiten", aldus Van der Horst. "De verkeersleiding is zich hiervan bewust."