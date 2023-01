Stagiaire kinderdagverblijf Centrum weggestuurd na delen filmpjes kinderen op Tiktok

Een stagiaire van kinderdagverblijf Kindergarden in Centrum in Amsterdam is weggestuurd nadat ze filmpjes van kinderen maakte en deze vervolgens deelde op Tiktok. De vrouw filmt onder meer herkenbare kinderen wanneer ze bijvoorbeeld hun middelvinger opsteken. Ook is op beelden te zien hoe ze met een bal een kind omver gooit en moet kokhalzen als ze een luier verschoont.

Nicole Krabbenborg, directeur van Kindergarden, laat weten dat het kinderdagverblijf zondag geïnformeerd werd over de filmpjes. Volgens Krabbenborg mocht de stagiaire filmen voor haar stageproject, mits de kinderen onherkenbaar waren. De directeur laat weten dat de overeenkomst met de stagiaire is beëindigd. Ook is er aangifte gedaan tegen haar, maar volgens de politie is er geen sprake van strafbare feiten.

'Onacceptabel'

Krabbenborg laat in een mail aan de ouders weten geschrokken te zijn van de inhoud van de video. Volgens haar is het gedrag dat richting de kinderen te zien is 'onacceptabel.' "Dit is gedrag dat wij in geen enkele vorm tolereren. De kindjes zijn onze hoogste prioriteit, hun welzijn en veiligheid staan altijd bovenaan. Daarom vinden wij het erg naar dat dit is gebeurd."

Ook heeft de directeur de ouders van de kinderen ingelicht. Zij reageerden 'wisselend', aldus Krabbenborg. De directeur belooft een intern onderzoek in te stellen waarin wordt uitgezocht hoe het kinderdagverblijf dit in de toekomst kan voorkomen.

Sinds 2013 geldt in Nederland het vierogenprincipe. Dit betekent dat kinderdagverblijven zó ingericht moeten zijn, dat ongepast gedrag van werknemers altijd opgemerkt kan worden. Dat kan door meer personeel in te zetten, maar ook door te zorgen voor open ruimtes, spiegels in hoeken of babyfoons in slaapkamers. De GGD moet beoordelen of een kinderdagverblijf aan de eisen van het vierogenprincipe voldoet.