Drie auto's gestrand op trambaan op IJburg: "Het is hier een bende"

Maar wat is er nou aan de hand? Automobilisten denken dat ze vanaf de Pampuslaan de Eva Besnyöstraat in kunnen rijden, maar dan komen ze vanzelf op de Julius Pergerstraat terecht.

Daar staat weliswaar aangegeven dat je er niet door kunt, maar daar komen auto's soms laat achter. "Ik vind dat ze het gewoon veel eerder en veel beter moeten aangeven, want ik moet nu omdraaien. Kijk maar om je heen: het is hier een bende", zegt een man die ook de illusie had dat hij de straat in kon.

GVB zet verkeersregelaars in

Volgens buurtbewoner Mimoun is de oplossing simpel. Hij ziet een verkeersbord op de Pampuslaan als oorzaak. Op dat bord staat namelijk dat je de Eva Besnyöstraat in kunt rijden. En ook op het verlengde van die straat staat een bord dat aangeeft dat je gewoon rechtdoor kunt. "Die pijl moet je weghalen", zegt Mimoun. "En dan moet je hem omwisselen met een pijl die zegt dat je moet omkeren. Dan gaan de mensen gewoon langs het water en slaan ze niet rechtsaf."

Het GVB zegt tegen AT5 dat het de situatie erg vervelend vindt en dat de projectleider vanavond op de plek zelf komt kijken wat er aan de hand is. Bovendien worden er tot 22.00 uur verkeersregelaars ingezet om situaties als die van maandagavond te voorkomen.