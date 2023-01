Aalsmeerse shorttracker Jonas (16) voor het eerst op olympisch ijs: "er kan van alles gebeuren"

Het Aalsmeerse shorttracktalent Jonas de Jong maakt dit weekend in Italië zijn eerste meters op olympisch ijs. Hij komt uit voor Team NL tijdens een olympisch toernooi voor wintersporters tussen de 14 en 18 jaar oud.

Shorttracktalent Jonas de Jong (16) bereidt zich voor op zijn eerste olympische toernooi - NH Nieuws

Jonas doet niet voor spek en bonen mee. Zijn coach Koen Hakkenberg denkt dat hij zeker kans maakt op een medaille. "Hij is heel explosief, wil graag winnen en wil heel graag heel hard werken om goed te worden", omschrijft hij zijn pupil. De kansen liggen bij de sprint, denkt Hakkenberg, want dat is Jonas' specialiteit. De jonge atleet heeft er zelf ook vertrouwen in, maar hij is realistisch. "Met shorttrack kan van alles gebeuren. Het is niet per se zo dat de beste wint. Het kan ook een slim spelletje worden."

"Eigenlijk zet ik vaak sport op één en dan kan het nog wel eens fout gaan" Shorttracker Jonas de Jong

Jonas doet er in ieder geval alles aan om in topvorm te zijn. Hij traint vijf tot zes dagen per week, twee keer per dag. Tussendoor probeert hij dit jaar zijn havo-diploma te halen en dat is niet makkelijk. "Eigenlijk zet ik vaak sport op één en dan kan het nog wel eens fout gaan", geeft hij toe met een ondeugende glimlach op zijn gezicht. Maar gelukkig zijn zijn cijfers op dit moment goed genoeg. Het shorttracktalent heeft geen moeite 's morgens vroeg uit bed te komen om nog voor school een zware training af te werken. "Ik zit hier eigenlijk met al mijn beste vrienden", geeft hij als reden. Tijdens de training zijn dan ook niet alleen maar serieuze gezichten te zien. Er is best ruimte voor plezier. Tekst gaat verder

Het is best bijzonder dat Jonas zo fanatiek kan sporten. Bij zijn geboorte leek het er namelijk op dat de jongen voor de rest van zijn leven een mindere conditie zou hebben. De atleet is namelijk geboren met CHD (congenitale hernia diafragmatica), wat inhoudt dat je middenrif niet gesloten is. Door dat gat waren behoorlijk wat organen van Jonas in de verkeerde helft van zijn borstholte terechtgekomen. Hierdoor werd een groot deel van zijn longen weggedrukt. Jonas moest toen hij vijf maanden oud was al een flinke operatie ondergaan om dit recht te zetten.

Jonas vlak na de operatie. Hij is hier ongeveer vijf maanden oud - Familiearchief