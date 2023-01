Hip, trendy en voor een goed doel: de multifunctionele T-shirts van Jente en Floris

De Alkmaarse Waagtoren, de Broekerveiling in Langedijk of toch liever een rivierkreeft of een reiger op je borst? Bedenk het en Jente Cremer (22) en Floris de Boer (24) van Buurtfans uit Dijk en Waard maken er een T-shirt van. Met een shirt van het duo laat je niet alleen zien dat je trots bent op je stad, dorp of wijk, je steunt er ook een lokaal goed doel mee.

Uit die gedachte is Buurtfans geboren. Het is de bedoeling dat je voor je eigen unieke T-shirt zelf een ontwerp aanlevert. Denk aan een iconisch gebouw, tekst of iets anders karakteristieks uit de regio, waarmee je laat zien dat je trots bent op de plek waar je woont.

"We zien allebei dat er een grotere druk is komen te liggen op de lokale maatschappij", vertelt Floris aan NH Nieuws. "De prijsstijgingen, energie- en woningcrisis vieren hoogtij in veel lokale gemeenschappen. Mensen in nood kloppen steeds vaker aan bij instanties en stichtingen die iets terug doen voor de lokale samenleving."

2022 was voor Jente Cremer en Floris de Boer een veelbewogen, maar ook een inspirerend jaar. Floris is raadslid voor Lokaal Dijk en Waard en zijn goede vriend Jente studeert aan de Politieacademie.

Van de omzet doneren Floris en Jente 15 procent aan een lokaal, goed doel. "Hiermee willen we iets terug doen voor de lokale samenleving. Wij zien dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Veel van deze problemen kunnen we lokaal oplossen."

Geen geldkoe

De stichting die nu wordt gesteund is Help-Elkander. Een lokaal initiatief dat zich inzet zet zich in voor gezinnen in armoede. Ook is het mogelijk zelf een stichting uit de regio aan te dragen. Die moet dan wel passen bij de "missie en visie" van BuurtFans, zegt Floris. "We steunen alleen stichtingen die echt betrokken zijn bij de lokale samenleving, niet dat het een soort geldkoe wordt. We willen grip houden op waar het geld naartoe gaat."

Voor Alkmaar en Langedijk hebben Floris en Jente alvast een shirt geproduceerd met daarop de Waagtoren en de BroekerVeiling. Een symbool voor Heerhugowaard ontbreekt in dat rijtje. "In Alkmaar en Langedijk is er aan inspiratie geen gebrek", verklaart Floris. "Een reiger is het enige wat we tot nu toe kunnen bedenken. We weten allemaal hoe ongelooflijk lelijk Heerhugowaard soms kan zijn. Heb je een goed idee? Stuur het alsjeblieft in."