Oekraïners moeten wachten op nieuw onderkomen in Purmerend

Leveringsproblemen van bouwmaterialen en trage beslissingen van het rijk hebben er voor gezorgd dat Oekraïners zeker twee maanden moeten wachten op een nieuw onderkomen. Purmerend wil de Oekraïners die nu tijdelijke noodwoningen bezet houden opvangen in het gebouw van het voormalige Horizoncollege. De verwachting is dat het pand pas in april gereed is.