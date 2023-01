Familie Griekspoor uit Nieuw-Vennep in afwachting voor historisch tennisduel

Hij speelt vannacht laat een unieke tenniswedstrijd in de Australian Open tegen landgenoot Botic van de Zandschulp. Twee Nederlanders die in de tweede ronde van een Grandslam tegen over elkaar staan komt namelijk niet vaak voor. De laatste keer was in 2001. Jan Siemerink en Sjeng Schalken troffen elkaar destijds in hetzelfde toernooi van Melbourne.

De familie van tennisspeler Tallon Griekspoor uit Nieuw-Vennep is tevergeefs vannacht opgebleven. De unieke tenniswedstrijd in de Australian Open tegen landgenoot Botic van de Zandschulp, is door de zware regenval uren uitgesteld. De familie van de tennistelg moet nog even geduld hebben: de landgenoten spelen na aanpassingen in het schema nu de derde wedstrijd op baan 8.

Het was een spannende nacht voor de familie Griekspoor. Niet alleen vader Ron en moeder Monique hadden hun wekker gezet om naar hun zoon Tallon op Eurosport te kijken. Opa en oma Griekspoor kwamen ook diep in de nacht hun bed uit voor de nu al, voor Nederlandse begrippen, legendarische tenniswedstrijd. Het vroege opstaan bleek helaas voor niets. Door de zware regenval en wijzigen in speelschema, is de tenniswedstrijd uren uitgesteld.

Vader Ron: "Ik ben best wel zenuwachtig. Hij kan voor het eerst de derde ronde op een Grand Slam halen. Dat zou mooi zijn. Het is jammer dat Botic en Tallon al in de tweede ronde tegen elkaar tennissen. Het zou fijner voor hen zijn geweest als het wat later in het toernooi gebeurde. Die jongens speelden onlangs nog tegen elkaar in Amstelveen in de finale van het NK indoor. Botic won toen, dat gunden wij hem ook. Mocht hij nu weer winnen, omdat hij beter speelde, dan hebben we daar vrede mee. Het voelt een beetje als broedermoord."

Oma Griekspoor is ook nerveus

De oma van Tallon Griekspoor is net zo gespannen als haar zoon Ron. "We leven zo met die jongen mee. Mijn man en ik zullen ook zeker gaan kijken. Het zal geen eenvoudige wedstrijd worden, maar Tallon speelt goed de laatste tijd. Hij won dit jaar al een toernooi in India (Pune). Het zal zeker spannend worden. Al gun ik het Botic ook, Dat is ook een fijne jongen. Het is sowieso mooi dat een Nederlander in de derde ronde staat."