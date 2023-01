Burgemeester Hamming van Zaanstad wil nog vijf jaar blijven

Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad is al 5 jaar de burgervader van Zaanstad en wil dat nog eens 5 jaar blijven. Dat schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. Hamming kwam de afgelopen jaren veel in het nieuws vanwege zijn aanpak van messenbezit onder jongeren en het sluiten van Hennepkwekerijen.

In zijn brief roemt hij de bijna 160.000 bewoners van Zaanstad en de 180 nationaliteiten die de gemeente rijk is. Ook laat hij weten dat hij en zijn vrouw zich erg welkom voelen door alle Zaankanters.

Buiten veel positieve woorden schrijft Hamming ook over Zaankanters die het vertrouwen in de overheid verloren hebben. "Als burgemeester van Zaanstad trek ik me dat aan.

Ik zou graag de komende jaren werken aan een Zaanstad waar iedereen zich thuis voelt."

Ook wil de burgemeester zich inzetten voor jongeren. En wil hij zich er hard voor maken dat er eerder naar een voetbal dan naar een mes wordt gegrepen.

De termijn van Hamming verloopt op 27 september 2023. De gemeenteraad heeft nu een paar maanden om een commissie te vormen die de commissaris van de Koning adviseert of Hamming de beste keuze voor Zaanstad blijft.