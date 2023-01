Mbo-studenten Thijs en Roy behalen tweede plaats in Skills finale: "Heel veel van geleerd"

Een team van mbo-studenten uit Hoorn heeft een knappe prestatie behaald met een tweede plaats bij de landelijke finale van de Skills wedstrijden. Onder leiding van Martijn Lansdaal streden de studenten vorige week in de Overijsselse plaats Hardenberg tegen drie andere studententeams. Thijs Abbekerk, een van de finalisten uit Andijk, kijkt positief terug op zijn tweede plaats in de categorie Hoveniers. "Het was een hele ervaring om aan mee te werken", vertelt hij aan WEEFF/NH Nieuws.

Bij de landelijke finale van de skills-wedstrijden moeten de mbo-studenten laten zien wat ze in huis hebben. Zo worden ze beoordeeld op vaktechnische vaardigheden, het laten zien van een goede planning en het kennis hebben van machines. Daarnaast draait het in het werkgebied om creativiteit en duurzaamheid. Dit komt tot uiting in het gebruik van duurzame materialen en de keuze voor in het oog springende beplanting.

Thijs Abbekerk, die met zijn medestudent Roy van der Meer uit Oude Niedorp tweede werd in de finale voor hoveniers, kijkt met een positief gevoel terug op afgelopen week. "We hebben heel veel geleerd tijdens de wedstrijden", vertelt de Andijker. "Ook qua druk, vanwege de tijd die we voor het project kregen."

In iets meer dan negentien uur tijd moesten Thijs en Roy een tuin zien aan te leggen, van vijf bij vijf meter. Een tijd die vrij kort is, vertelt Thijs aan WEEFF/NH Nieuws. "In de bak waar de tuin gemaakt werd moesten verschillende hoogtes komen. Daarnaast moest een vijver aangelegd worden, een insectenhotel gebouwd worden, en moest er heel veel beplanting in komen."

De derdejaars mbo-student bij Vonk, die dit jaar examens doet, blikt ook terug op de grote belangstelling van afgelopen week. Zo'n 14.000 bezoekers kwamen kijken naar de finale in Hardenberg. "De meesten zijn ook vakmensen, dus er wordt met een kritisch oog naar het werk gekeken", licht hij toe. "Dat bracht ook spanning met zich mee."

Extra aandacht voor mbo

Sandra Zeck, communicatieadviseur van Vonk opleidingen, is enthousiast over de prestatie van de twee studenten. "Het is fantastisch dat ze een tweede plaats behaald hebben. We zijn trots op deze twee leerlingen en wat ze in een uitdagende setting voor elkaar hebben gekregen."

Bij onderwijsorganisatie Vonk, vorig jaar gefuseerd uit het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland, wordt veel waarde gehecht aan de beroepsskills van mbo-studenten, waar steeds minder aandacht voor lijkt te komen. "Via deze enthousiaste vakprofessionals laten we zien dat er interesse is in deze prachtige beroepen, die we in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven graag in onze regio behouden."

Volgende maand houdt Vonk een open dag voor nieuwe mbo-studenten. Op de locatie in Hoorn worden op 14 februari onder meer demonstraties van de opleiding Hovenier gehouden. "Iedereen is van harte welkom", vertelt Zeck. "Ook de ouders kunnen deze dag meekomen."