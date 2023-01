Rijksmonument in Hoorn moet 'partytuin' worden: Fractie Tonnaer kritisch over plan

Fractie Tonnaer plaatst vraagtekens bij een mogelijke herbestemming van een rijksmonument aan de Gouw in Hoorn. Het monumentale pand is verkocht aan de eigenaar van Heavens Hotel in de Grote Kerk, die van plan zou zijn om van het pand een feestlocatie te maken.

Want de binnenstadstuin, met een oppervlakte van 1.100 vierkante meter, biedt nu een oase aan rust. "Ik kan mij voorstellen dat het aanlokkelijk is om deze tuin te gaan gebruiken als feestlocatie voor bruiloften. Maar daar is deze tuin nooit voor bedoeld geweest", aldus Tonnaer. "Daarom moeten we goed nadenken over wat we hiermee gaan doen."

Hoewel het pand al is aangekocht door Dutchen Group, probeert Tonnaer een horecavergunning toch nog tegen te houden. Om deze gedachte bij het college aan de kaak te stellen, heeft hij schriftelijke vragen gesteld. "Een uitbreiding van het hotel zou kunnen, maar de binnenstadstuin veranderen in een feestlocatie is in onze ogen teveel gevraagd."

'Er verandert niets'

Exploitant van deze locatie, het Geheim van Hoorn, laat aan NH Nieuws weten dat er feitelijk niets veranderd. Al sinds 2019 worden er in het pand aan de Gouw bruiloften en ceremonies gehouden. "Voorheen hebben we ook nooit klachten ontvangen", zegt Kevin van Leen. Van een feestzaal of 'partytuin' is geen sprake. "Een pianist of high tea in de tuin zou kunnen. Voor een feest is de zaal in de Grote Kerk de aangewezen plek. Wel komen er vijf hotelkamers en een ruimte wordt ingericht als vergaderruimte. Gasten hebben dan de keuze om te overnachten in de kerk of aan de Gouw."

Ook is volgens Van Leen de binnenstadstuin nog te onzichtbaar. "Het was eerst een privétuin en die we willen graag aan de inwoners laten zien. Het is een unieke locatie. Misschien met een kunstexpositie."