6 vragen en antwoorden over de studentenbezetting van het universiteitsgebouw

"De universiteit is direct in actie gekomen en heeft gezegd, we gaan aangifte doen. Dat is wel anders dan een paar jaar geleden tijdens een studentenbezetting van het Maagdenhuis aan het Spui. Daar hebben studenten het gebouw een paar dagen lang bezet gehouden en hebben ze zelfs allemaal colleges kunnen geven. De reacties is dus harder dan de vorige keer. Dat is zeker opvallend. Wel heeft de universiteit gister aangeboden om in gesprek te gaan over Shell, maar daar is verder nog geen toezegging over gedaan."