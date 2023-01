Omwonenden vinden ook nieuw plan Arenapark te massaal: "Iedereen ziet dat dit niet gaat"

"Wij snappen het niet. Het Arenapark wordt gevuld, maar elk nuchter mens ziet dat dit niet kan in zo'n klein gebied. Niet qua structuur, infrastructuur en routing. Dit is idiotenwerk. Helemaal niet goed voor Hilversum", meldt Herman Ruis namens het bewonerscomité Soestdijkerstraatweg, Laapersweg en Laapersveld.

Op papier klinkt dat allemaal mooi, maar Hilversum lijkt hier op te veel paarden tegelijk te wedden. Omwonenden vinden ook het meest recente plan voor het Arenapark veel te massaal. Ze noemen het een 'megalomaan' voorstel. Door onder andere de komst van 800 tot 900 woningen, 70.000 vierkante meter aan bedrijfslocaties, 6.000 vierkante meters voor winkels en een actiesporthal vrezen zij in de toekomst uit te kijken op een enorm verstedelijkt gebied, waar veel druk op de omliggende natuur is. Ook denken ze dat het plan geheid gaat leiden tot een verkeersinfarct.

Met het Arenapark heeft Hilversum een locatie waar de gemeente kan uitbreiden. Het idee is al jaren om het huidige kantorencomplex om te turnen in een zogeheten gemengd gebied. Naast bedrijven moeten Hilversummers hier kunnen wonen, sporten, leren en recreëren. Veel functies bij elkaar moet onder meer zorgen voor meer reuring, sociale veiligheid en een grotere aantrekkingskracht van dit stuk Hilversum.

De Hilversummer vervolgt: "Een hele wijk vol met gebouwen van 30 à 35 meter hoog zou in het centrum van een grote stad passend zijn, maar niet aan de rand van het lommerrijke Hilversum, waar zoals het er nu voorstaat geen grasspriet meer te zien zal zijn Dat is niet volgens de afspraken die gemaakt zijn met de omwonenden", laat Ruis duidelijk weten.

Allesbehalve nieuw

Hun klacht is allesbehalve nieuw. Eigenlijk klinkt al vier jaar, zolang als het project loopt in Hilversum, hetzelfde geluid van de omwonenden. Bewoners vinden de plannen te massaal. Een van de grote kritiekpunten was de bedachte hoge bebouwing. In eerste instantie waren hier een paar gebouwen bedacht van wel 50 tot 70 meter hoog. Omwonenden kwalificeerden deze hoogbouw als 'horizonvervuiling'.

Nee, de bewoners zijn niet tegen de komst van woningen. Waar zij enorm van hebben opgekeken is de gigantische sprong die Hilversum heeft gemaakt. In eerste instantie zouden er 100 woningen komen op het terrein. Op politiek verzoek en om het plan financieel ook beter haalbaar te krijgen, werd dat aantal ineens opgetrokken naar 1.100. Ook de huidige 800 tot 900 woningen vinden de omwonenden te fors. Zij menen dat 350 nieuwe huizen goed passen.

Nieuwe coalitie

Mede door steun vanuit de politiek heeft de metamorfose van het Arenapark nog niet plaatsgevonden. Voormalig D66-wethouder Annette Wolthers moest twee keer terug naar de tekentafel. Nu ligt er weer een nieuw plan klaar. De nieuwe coalitie van Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en CDA vindt dat het ten opzichte van het vorige voorstel allemaal een tandje minder moet. Dat heeft geleid tot 200 á 300 minder woningen en lagere hoogbouw, nu 'nog maar' tot 30 en 35 meter.