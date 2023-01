Hoogwoudse Mirjam Kaijer winnares Vrouw in de Media Awards Noord-Holland

De Hoogwoudse Mirjam Kaijer is gisteravond uitgeroepen tot winnares van de categorie Vrouw, bij de Media Awards Noord-Holland. De oud-verpleegkundige en journaliste strijdt al jaren voor meer onderzoek in de geneeskunde bij vrouwen.

Mirjam Kaijer kampte zelf meer dan tien jaar met onverklaarbare gezondheidsklachten. Ze schreef er het boek 'Ik ben geen man' over, dat in 2021 gepubliceerd werd. Daarnaast richtte de Hoogwoudse de stichting Voices for Women op. Dit om vrouwen een stem te geven die te maken kregen met verkeerd gestelde diagnoses, onjuiste behandelingen en daardoor onverklaarbare klachten.

In haar strijd voor meer geneeskundig onderzoek bij vrouwen trok Mirjam in september vorig jaar met vijftig andere vrouwen richting de Tweede Kamer in Den Haag. Daar boden zij een petitie aan zorgminister Ernst Kuipers aan, die meer dan 41.000 keer ondertekend werd.

Landelijke verkiezing

Gisteravond hoorde Kaijer dat zij als vrouwelijke winnares uitgeroepen is bij de Media Awards Noord-Holland. Sinds 2009 is deze prijs in het leven geroepen, op initiatief van expertdatabase Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt.

Door deze uitverkiezing dingt Kaijer ook mee voor de landelijke verkiezing, waarin ze het onder meer opneemt tegen boerin Marieke van Beers, Raadslid Aya Selman in Almere en politiechef Inge Godtherp-Theunissen. Tot en met 31 januari kan er voor de landelijke verkiezing worden gestemd.