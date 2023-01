Een uurtje huisdieren knuffelen voor ouderen, 'Je ziet de bewoners helemaal oplichten'

In woonzorgcentrum Cordaan De Marke De Meenthoek wordt dit project met Stichting ZorgDier voor het eerst in 't Gooi uitgeprobeerd. Bewoners mogen lekker kroelen met hond Cato en kat Floyd en dat doet ze erg goed. "Je ziet gewoon die ogen oplichten", vertelt Supriya van Vembde van het woonzorgcentrum.

Vrijwilligers

En hoewel de financiën grotendeels in kannen en kruiken zit door steun van het Mr. Roelsefonds - Klein Geluk, is er nog wel vraag naar vrijwilligers. Vooral in 't Gooi wordt er druk gezocht. Maike de Bont van Stichting ZorgDier is al 12 jaar vrijwilliger en baasje van Cato en Floyd.

Als vrijwilligers heb je wel bepaalde eigenschappen nodig "Je moet iets hebben met mensen en een dierenliefhebber zijn die weel hoe je dieren kan socialiseren." En voor katten en honden geldt ook dat je aan een paar eisen moet voldoen. "Ze moeten sociaal naar mensen zijn. Honden moeten niet tegen mensen opspringen en katten mogen niet uitslaan. En ze moeten natuurlijk kunnen meereizen naar de locaties."