KNMI geeft code geel voor gladheid, de wegen worden flink gestrooid

De weerswaarschuwing geldt voor het hele land, behalve de waddeneilanden. Vanwege de gladheid wordt er op veel plekken gestrooid. Op de website strooit.nu is te zien waar de strooiwagens, op grote wegen, rijden en hoe het wegdek eraan toe is.

Diederik Fleuren, woordvoerder van Rijkswaterstaat gladheidsbestrijding, vertelt op NH Radio dat er inderdaad veel is gestrooid. "Het heeft de afgelopen dagen geregend, dus het wegdek is erg nat", zegt hij. Fleuren legt uit dat Rijkswaterstaat op de temperatuur van het wegdek heel goed in de gaten houdt, bijvoorbeeld met sensoren. "Als we weten dat die temperaturen naar 0 kunnen gaan, zijn we voorbereid."

"Voordat de temperatuur onder 0 komt, ga je strooien om te voorkomen dat de weggedeelten bevriezen", legt hij uit. "Vroeg in de ochtend vaak het koudst, dus dan zie je de meeste strooiwagens op de weg." Rijkswaterstaat begint met strooien voordat de spits begint. "Als de spits begint zijn er zoveel auto’s op de weg, dan kunnen we niet meer rijden."

