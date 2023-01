Deze vijf liedjes werden eerder gemaakt over Purmerend

Jan Smit gaat 'Van Goes tot Purmerend' opnieuw uitbrengen vanwege fans die het liedje uit 1999 graag weer willen horen. Het nummer staat niet op zichzelf. Zo vormde Purmerend in de loop der jaren best vaak de inspiratie voor muzikanten. Hier een overzicht van de bekendste nummers over de marktstad.

Wim Sonneveld - Op de step Het is misschien wel een van de populairste series uit de twintigste eeuw: Ja Zuster, Nee Zuster. Van 1966 tot 1968 zitten miljoenen mensen aan de buis gekluisterd om de avonturen van Zuster Klivia te volgen. Niet alleen zorgde de series voor hits zoals M'n Opa, De Kat Van Ome Willen, maar ook voor Op De Step. Wim Sonneveld gaat op zijn step onderweg naar Purmerend en vraagt de weg aan verschillende types.

The Ramblers - Het boemeltje van Purmerend In 1932 werden de stroomtrams vervangen door elektrische trams, maar toch was het lastig om afscheid te nemen van de boemeltjes die van en naar Amsterdam reden. Zo nam Purmerend pas in 1949 afscheid van deze tram. Het inspireerde dansorkest The Ramblers tot het schrijven van 'Het Boemeltje van Purmerend'.

Kees Pruis - Terug naar Purmerend Het is al even geleden, maar in 1928 zong Kees Pruis al over zijn liefde voor Purmerend. De bekende cabaretier en volkszanger uit de jaren 1920 gaat terug naar de plaats waar hij zoveel van houdt.

Sendar ft Reezz & The GMC - Groeten Uit Purmerend De Groeten Uit Purmerend. Het is wellicht onder Purmerenders het bekendste nummer over de stad. Rapper Sendar beschrijft Purmerend en ook zijn onder meer de Koemarkt en het Tramplein in de videoclip te zien.

Jan Smit - Van Goes tot Purmerend En dus Van Goes Tot Purmerend van zanger Jan Smit. Of de Volendammer hoge ogen met een nieuwe versie van het nummer gaat gooien moet nog blijken. Tot die tijd is er nog de versie uit 1999 om te beluisteren.