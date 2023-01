Meerdere aanhoudingen bij ontruiming Binnengasthuis UvA

De ME heeft vanavond meerdere activisten aangehouden tijdens de ontruiming van het Binnengasthuis van de UvA, dat eerder vandaag werd bezet. Het duurde even voordat er een einde kon worden gemaakt aan de studentenbezetting , de demonstranten hadden de deuren namelijk gebarricadeerd.

Achter de deuren van het Binnengasthuis lagen onder meer fietsenrekken, maar na een tijdje kon de ME het gebouw in. Een aantal activisten lieten het daar niet bij zitten en gingen het dak op met een spandoek. 'Cops off campus', staat op het spandoek dat ze daar ontvouwden.

Enkele activisten gingen onder luid gejuich het politiebusje in. Een demonstrant die niet aan de ontruiming wil meewerken, wordt opgetild en buiten het afgezette gebied neergelegd, zo is op beelden te zien. Ook buiten het gebouw stonden groepen studenten en activisten te demonstreren.

De UvA-studenten eisten met de bezetting onder meer dat de UVA 'transparant is over samenwerking met de fossiele industrie'. Daarbij wilden ze niet vertrekken voordat de UvA aan hun eisen mee zouden werken.

Volgens studentenvakbond ASVA betrekt de UvA bijvoorbeeld Shell bij vier onderzoeksprojecten naar groene energie. Daarnaast faciliteert de universiteit ook stages bij het bedrijf, aldus ASVA. "In deze tijden van klimaatverandering is het niet uit te leggen dat een onderwijsinstituut een fossiel bedrijf zoveel mogelijkheden biedt, vinden de demonstranten."

De UvA liet eerder al op de dag te weten dat het niet tegen protesten en demonstraties is, maar dat het bezettingen te ver vindt gaan. Voorzitter Geert ten Dam heeft aangegeven dat de universiteit aangifte doet tegen de actievoerders.

Volgens ASVA zijn de activisten bij de ingreep 'met geweld ontruimd.' "ASVA keurt alle vormen van geweld af en spreekt zich hier fel op tegen", zegt voorzitter Aziza Filal in een statement. "Geweld is nooit de manier om tot een oplossing te komen, zeker als het over zo’n kwetsbaar onderwerp gaat. We moeten in deze tijden juist naar elkaar blijven luisteren met ideeën als basis."