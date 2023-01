Ook maatregelen bij toernooi amateurschakers: "Op mijn niveau vals spelen is wel heel triest"

Voor het eerst in de 85-jarige geschiedenis van het evenement worden de grootmeesters bij binnenkomst gescand op de aanwezigheid van zendertjes waarmee ze (tril)signalen van hun secondanten kunnen ontvangen. Ook worden de zetten op het bord met een kwartier vertraging op internet gezet. De maatregelen zijn het gevolg van de (niet bewezen) beschuldigingen van de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen aan het adres van Hans Niemann, die bij een toernooi in het Amerikaanse Saint Louis in contact zou hebben gestaan met iemand die hem tips gaf. Niemann is niet uitgenodigd voor het toernooi in Wijk aan Zee. Magnus Carlsen is er wel bij. Hij won het toernooi al acht keer.

