Eline Roebers (16) doet mee aan Tata Steel Chess: "Eer om hier te mogen spelen"

De 16-jarige Eline Roebers uit Amsterdam doet mee aan Tata Steel Chess. Ze komt uit in de challengersgroep. Dat is het tweede niveau op het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. "Een hele eer om mee te mogen doen. Ik ga mijn beste spel laten zien", aldus Roebers.

De tiener begon met schaken op 6-jarige leeftijd. Al vroeg merkte ze dat ze er erg goed in was. Tien jaar later doet ze dus mee in Wijk aan Zee met als ultieme droom ooit professioneel schaker te worden.

De Amsterdamse is het dus gewend om zich te bewegen in de mannenwereld, want de meeste schakers zijn mannen. Toch ziet ze dat zelf anders. "Ik speel tegen het bord en kijk niet wie er tegenover mij zit en of het een man of een vrouw is", vertelt Roebers.

Magnus Carlsen

Grote publiekstrekker bij Tata Steel Chess is wereldkampioen Magnus Carlsen. Opmerkelijk genoeg is Carlsen niet het grote voorbeeld voor Roebers. "Mikhail Tal (1936-1992) is mijn grote voorbeeld. Hij heeft een chaotische stijl en ik vind het mooi om te zien hoe hij een weg weet te vinden in de chaos op het bord."