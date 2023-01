Amsterdamse taxichauffeurs geraakt door hoge laadpaaltarieven: brandstof is straks goedkoper

Bij Taxi Centrale Amsterdam (TCA) hebben meerdere chauffeurs geklaagd over de hoge laadpaaltarieven. TCA-directeur Hedy Borreman geeft aan dat er nooit beloofd is dat de tarieven laag zouden blijven. ''Maar wij staan voor onze chauffeurs. Aan de gemeente hebben wij gevraagd of er tegenmaatregelen komen om elektrisch rijden betaalbaar en interessant te houden.''

De gemeente wil dat alle taxi's binnen de ring A10 in 2025 uitstootvrij zijn. Om dit te bereiken heeft Amsterdam samen met taxiorganisaties afspraken gemaakt. Maar hierin is niks opgenomen over de laadtarieven, wel over de totale kosten. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de kosten voor elektrisch opladen gekoppeld zijn aan de energieprijs. ''De toegenomen tarieven komen voornamelijk door de stijging van de energieprijzen en de verhoging naar 21 procent BTW.''

Twee keer zo duur

Op dit moment zijn Vattenfall Incharge en TotalEnergies de twee laadpaal-aanbieders in de stad. Bij een Vattenfall-paal betaalde je afgelopen periode 31 cent per kilowattuur. Die prijs wordt vanaf 21 januari verhoogd naar 68 cent per kilowattuur. TotalEnergies verhoogde afgelopen december al de prijs naar 50 cent per kilowattuur. Bij een gemiddeld accupakket van 60 kilowattuur is een elektrische rijder in Amsterdam nu voor 19 euro volgeladen, maar na het weekend kost dat bijna 41 euro. Om hetzelfde aantal kilometers te rijden met een benzineauto kost dat nu gemiddeld 36 euro en met een dieselauto gemiddeld 25 euro.

Taxichauffeur Rayan laat aan AT5 weten dat de tankkosten van een collega-taxichauffeur met een dieselauto ongeveer 520 euro per maand is. ''Mijn maandfactuur was 300 euro, dat zal dan met de nieuwe tarieven iets meer dan 600 euro zijn.''

'Als ik dit destijds geweten had'

Volgens de afspraken zou elektrisch rijden voor taxi's aantrekkelijk en betaalbaar moeten zijn. ''Als ik destijds had geweten dat we later in een situatie terecht zouden komen dat ik aan oplaadkosten meer kwijt zou zijn dan iemand met brandstof aan een fossiel voertuig dan had ik de investering in een elektrisch voertuig waarschijnlijk niet gedaan.'' Zegt taxichauffeur Rayan.

Overstappen naar elektrisch rijden wordt voor taxichauffeurs minder interessant. ''Collega-taxichauffeurs die momenteel nog een dieselvoertuig rijden stellen de overstap naar elektrisch uit en zien het eigenlijk niet meer zitten om uitstootvrij te gaan rijden.''

''Het is erg jammer dat het nu duurder is geworden om elektrisch te rijden, omdat het kabinet heeft gekozen om alleen de lasten voor benzine en diesel rijden te verlichten. Dat terwijl het juist zo belangrijk is om duurzaam vervoer te stimuleren.'' Zegt een woordvoerder van de gemeente. Het is niet duidelijk of de gemeente met compensatie maatregelen gaat komen.