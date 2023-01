Na jarenlang uitstel nu wel miljoenen voor renovatie Medemblikse basisscholen

De basisscholen in de gemeente Medemblik moesten jaren geduld hebben, maar nu kunnen de schoolgebouwen eindelijk worden verbouwd. Met de symbolische overhandiging van een cheque werd de start gevierd.

De symbolische start van huisvesting voor scholen - NH Nieuws / Michiel Baas

Moedeloos werd hij er van. Precies een jaar geleden sprak Leo Wijker - bestuurder van SKO West-Friesland - de gemeenteraad toe. Hij deed dat ook namens de besturen van schoolstichtingen Allure, Present en Kopwerk. "Ik was er klaar mee. Het was dan weer linksaf, dan weer rechtsaf. Steeds iets anders. Maar er gebeurde eigenlijk niets. Terwijl er in 2017 al een plan lag." Volgens de schoolbestuurder werd ondertussen de noodzaak alleen maar groter. "Gelukkig zag deze wethouder er wel de ernst van in. We gaan nu echt beginnen." Geldkraan dicht Die wethouder is Gerben Gringhuis, hij heeft onder meer onderwijshuisvesting in zijn portefeuille. "Vier jaar geleden zijn er wat scholen van Stichting Allure opgeknapt, maar daarna ging de geldkraan dicht bij de gemeente en werden er andere keuzes gemaakt." Maar Medemblik heeft de wettelijke zorgplicht om te voorzien in adequate huisvesting voor scholen. Toch moesten de schoolbesturen jaren wachten. Ondanks alle energie die erin werd gestoken, was er geen vooruitgang. "De schoolbesturen en politiek kwamen tegenover elkaar te staan. We waren elkaar kwijtgeraakt", merkte Odette Meskens van Allure. "Terwijl onze schoolgebouwen steeds slechter worden." (Tekst gaat verder onder de foto)

De Maria-Bernadette school in Medemblik - Bart Rosa Bian

Het complete plan van de huisvesting behelst een periode van 16 jaar en kost in totaal 35 miljoen euro. Voor de eerste 4 jaar wordt 9,1 miljoen euro gereserveerd. Eerst worden de Maria Bernadette, de Jozefschool en de Meridiaan onder handen genomen. Over de volgorde wordt overlegd. Wel is op het terrein van voetbalclub FC Medemblik al tijdelijke huisvesting geregeld. Druppels In de eerstgenoemde school kwamen wethouder Gringhuis en de schoolbesturen bij elkaar voor de symbolische aftrap. Of er wordt gerenoveerd of nieuw gebouwd wordt, moet nog worden bekeken. Maar dat er iets moet gebeuren in het pand uit 1929, is wel duidelijk. Met de aanhoudende regen kreeg de school te maken met lekkage. "De noodzaak is duidelijk", zegt Gringhuis over het complete plan. "Het is mooi dat we nu wel het geld hebben om dit aan te pakken. Er gaat echt iets veranderen in de gemeente Medemblik."

Lees ook West-Friesland Ruim 20 scholen in Medemblik wachten al jarenlang op renovatie en nieuwbouw