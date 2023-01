IJzerhandel Van Kalken in Oost houdt er na decennia mee op: "Het is mooi geweest"

Al decennia kun je er terecht voor een schroefje, gereedschap, advies en een gezellig praatje. Maar daar komt binnenkort een einde aan: per 1 mei sluit IJzerhandel Van Kalken in de Indische Buurt de deuren, want eigenaar Theo gaat met pensioen. Tot groot verdriet van zijn klanten.

Van Kalken (66) begon op zijn veertiende met zijn eerste bijbaantje in de winkel en nam de zaak aan de Sumatrakade uiteindelijk in 1982 over. "Ik wilde twee dingen worden, óf rechercheur bij de politie met zo'n grijze regenjas aan, óf een ijzerwinkel beginnen. En dat is me toch gelukt", vertelt hij voor zijn toonbank.

Klanten komen al lang niet meer alleen voor een moertje en een schroefje, de winkel heeft door de jaren heen ook een buurtfunctie gekregen. "Er komen hier mensen in de winkel en die hebben problemen met hun relatie. Het is ook af en toe een praathuis hier, want dan komen ze een bakkie koffie drinken. Dat is het leukste, vind ik."

Een klant die twee tl-balken komt kopen, vertelt dat hij al zo'n vijftig jaar in de zaak komt. "Dat is zonde", zegt hij van het verdwijnen van de ijzerzaak. "Misschien kunnen we hem nog overhalen", zegt hij lachend. "Gewoon dat dorpse gevoel heb je hier", vertelt een andere klant.