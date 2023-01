Inkijkje bij worstelclub AAC Hercules: "Hopelijk hoeven wij geen mensen in ambulance af te voeren"

"Het belangrijkste is dat de worstelaars geen blessure oplopen en dat wij geen mensen in een ambulance moeten afvoeren", aldus bestuurslid Hans Berkenbosch. De oud-bondscoach was dit weekend het manusje-van-alles bij Hercules. Van catering tot EHBO en van de worstelhal klaarmaken tot de ontvangst van de worstelaars.