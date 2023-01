Plek om pakketjes te versturen en op te halen sluit: waar moeten Laarders nu terecht?

Een postpunt dat maar heel beperkt open is of een lastige automaat: het is voor Laarders een stuk lastiger om pakketjes te versturen of op te halen sinds het supermarkt Jumbo stopt met haar postpakketpunt. Het levert heel wat klachten op, waar de Larense politiek zich zorgen om maakt.

De voornaamste vraag is vooral: waar moeten Laarders nu terecht als ze een pakketje willen versturen of ophalen? Sinds de lokale Jumbo-supermarkt stopt met haar postpakketpunt heeft Laren nog maar één pakketpunt over, namelijk aan de Naarderstraat. Maar die is erg onregelmatig open, zo kun je er bijvoorbeeld niet buiten kantoortijden terecht. Een andere oplossing is een automaat aan de zijgevel van de supermarkt, maar daar kan niet iedereen goed mee overweg.

Er zit daarom maar weinig anders op dan het dorp uitgaan en het pakket naar Hilversum brengen, zegt wethouder Jan van Midden na meerdere vragen van raadsleden. En als Hilversum te ver is, zou Blaricum volgens Van Midden ook nog een optie zijn.

Laren wil postpunt

De lokale politiek is daar niet blij mee. Die wil liever dat alles op alles wordt gezet om een postpunt binnen de Larense gemeentegrenzen te behouden. Zo vragen onder meer Larens Behoud, de VVD en D66 aan de wethouder om te kijken of er geen oplossingen te bedenken zijn. Geopperd wordt om een postpunt te openen in het Brinkhuis, dat veel langer op de dag open is. Een andere optie is actief kijken of er andere lokale ondernemers zijn die zo'n postpunt zouden willen openen.

De wethouder laat weten met deze suggesties aan de slag te gaan.