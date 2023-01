Viaduct Purmerend nog anderhalf jaar verboden voor zwaar vrachtverkeer

Rijkswaterstaat (RWS) houdt er rekening mee dat het nog zeker anderhalf jaar gaat duren voor het viaduct over het Noord-Hollands kanaal bij Purmerend aangepakt wordt. Het viaduct van de A7 over het Noordhollands Kanaal bij Purmerend heeft al sinds oktober 2022 een gewichtsbeperking. Het zou anders niet goed zou gaan als er zwaar verkeer over zou blijven rijden.

Rijkswaterstaat laat weten: "Ga er maar vanuit dat het anderhalf jaar duurt. Als het eerder is dan is dat mooi meegenomen." Het duurt zolang vanwege een tekort aan capaciteit bij de dienst. "Er zijn meer van dit soort oude viaducten in Nederland waar nu druk aan wordt gewerkt", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat (RWS). "Bruggen berekenen, ontwerpen en uitzetten bij een aannemer kost gewoon tijd."

De viaducten stammen uit een tijd waar ze anders gebruikt werden. "De last is te zwaar om zo door te gaan", legt RWS uit. "Door vrachtwagens met een lading van meer dan 30 ton om te leiden is de situatie gestabiliseerd." Op dit moment wordt onderzocht of het viaduct in zijn geheel vernieuwd moet worden of dat het tijdelijk af kan door de brug te ondersteunen. "De situatie is te vergelijken met de Velsertraverse, waarbij het ook ongeveer anderhalf jaar duurde", zegt RWS.