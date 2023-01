Langs A7 bij Den Oever was berm bezaaid met munten, achtergelaten door inbreker

Het geld lag gisteren letterlijk op straat: langs de A7 bij Den Oever was de berm bezaaid met muntjes. Ook vonden agenten er een kapotte kluis. Ze bleken afkomstig van een inwoner uit Den Oever, bij wie niet zo lang geleden was ingebroken.

'Er ligt overal geld in de berm', kreeg de Wieringse wijkagent Sander Laan te horen. 'Of wij ter plaatse wilden gaan.' Ter plaatse vonden hij en zijn collega stapels muntjes. Toen ze ook een kluis vonden, besloten ze te kijken of er misschien niet ergens onlangs kon zijn ingebroken.

"Aangezien er in Den Oever afgelopen maand meerdere inbraken waren geweest, hebben we direct de aangiften doorgenomen", schrijft Laan in een bericht op Instagram. "En daar kwam inderdaad een gestolen kluis met muntgeld naar voren."

De munten zijn teruggegaan naar de rechtmatige eigenaar, laat Laan weten.