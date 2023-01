Mogelijke opdrachtgever bommen Poolse supermarkten kreeg onlangs 26 jaar cel voor vergismoord

Zeker een zware misdadiger zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op Poolse supermarkten in Aalsmeer, Beverwijk en het Brabantse Heeswijk-Dinther in 2020. Deze man, Desharo W. (22), werd drie weken geleden veroordeeld voor 26 jaar cel wegens betrokkenheid bij een nietsontziende vergismoord in Beuningen eerder in 2020. Waarom hij het ook op de supermarkten gemunt had, blijft onduidelijk.

In 2020 en 2021 waren er in totaal vijf aanslagen bij vier Poolse supermarkten. Drie van die vier waren van de broers Mohamed en Moshkal Mahmoud en hun compagnon met de achternaam Karim. De andere supermarkt is van een andere eigenaar, met gelijke achternaam: Shawn Rabati Mahmoud. Of dat toeval is of helemaal niet, is nog niet duidelijk.

In de rechtszaal bleek vandaag dat de veroordeelde misdadiger Desharo W. contact had met een paar van de verdachten van de bomleggingen. Daarnaast is W. op plekken geweest die te maken hebben met de aanslagen.

Overdadig geweld

W. is inmiddels een bekende van politie en de rechtbank: samen met vijf anderen is hij drie weken geleden veroordeeld voor de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kilicsoy (49).

De 49-jarige klusjesman werd op de ochtend van 6 juli 2020 met zeven kogels in het hoofd en bovenlichaam vermoord. Anderen haalden de trekker over, W. reed nog eens langs om te controleren of Kilicsoy wel dood was. Daarvoor moet W. 26 jaar zitten.

W. zou op 8 december 2020, de dag voor de eerste aanslagen in Aalsmeer en Heeswijk-Dinther in de Brabantse plaats zijn geweest. Dat blijkt uit locatiegegevens die de politie heeft.

Ook in de opvolgende nacht, na de twee explosies, haalde W. een prepaid telefoon op bij verdachte Sersinio D. Deze man zou de chauffeur zijn geweest van de bommenlegger in Aalsmeer. D. wilde of kon niet bevestigen dat het inderdaad W. was die bij hem aan de deur kwam.

Te bang

De vier verdachten die vandaag voor de rechter stonden zeggen allemaal niets over hun opdrachtgevers, alleen dat ze geld konden verdienen met een klus en soms te bang waren om nee te zeggen tegen het maken van een ritje of het plaatsen van een bom.

Daarbij is er nog een aanwijzing dat W. meer weet: de volgende dag was hij volgens de plaatsgegevens bij een andere verdachte, van wie die nacht een vingerafdruk werd gevonden bij de ontplofte supermarkt in Beverwijk.

Morgen mogen ook de supermarkteigenaren Mahmoud en Karim hun zegje doen in de rechtszaak, die nog tot volgende week dinsdag duurt. Maar zij zullen ook zelf wat vragen moeten beantwoorden: het DNA van één van hen zou gevonden zijn op tape bij een explosief in Beverwijk.