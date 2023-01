Abortusbuddy's gaan vrouwen naar de kliniek in Amsterdam begeleiden: "Helaas is het nodig"

Vanaf dit najaar kunnen Amsterdammers die niet alleen naar de abortuskliniek willen of durven, de hulp inschakelen van een buddy die dan met je meegaat. Deze zogenaamde abortusbuddy's zijn al actief in Rotterdam, Den Haag en Utrecht. "Niemand zou alleen langs de demonstranten moeten."

Op dit moment wordt een aantal keer per maand gedemonstreerd tegenover de kliniek aan de Sarphatistraat. "We zijn met de abortusbuddy's gestart om te zorgen dat niemand alleen langs de demonstranten hoeft. Inmiddels merken we ook dat mensen het ongeacht de demonstranten, het heel fijn vinden om niet alleen te zijn. Sommige vrouwen durven het niet tegen familie of vrienden te vertellen en sommigen hebben gewoon niemand om mee te nemen", vertelt Djoeke Gerding van stichting Samen naar de Kliniek.

Het is niet de bedoeling dat een abortusbuddy de confrontatie met de demonstranten opzoekt. "De buddy gaat op de dag van de afspraak mee naar de kliniek. Het is gewoon iemand die je ondersteunt als je bang bent om in je eentje te gaan", vertelt Gerding.

Bufferzone

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde afgelopen november voor het instellen van een zogenaamde bufferzone, die ervoor zorgt dat demonstranten op gepaste afstand moeten blijven. Zo'n bufferzone bestaat al in andere grote steden als Arnhem en Den Haag. Aanvankelijk gaf burgemeester Halsema aan om tegen zo'n bufferzone te zijn omdat het in strijd is met het recht op demonstreren. Of en op welke afstand zo'n bufferzone daadwerkelijk komt, is nog onbekend. Demonstranten kunnen namelijk altijd nog een rechtszaak aanspannen, zoals ook in Utrecht gebeurde waardoor het plan voor de bufferzone weer van tafel werd geveegd.

Directeur van de abortuskliniek Rob Benschop geeft aan het initiatief van de buddy's sympathiek te vinden. "Maar eigenlijk is het natuurlijk absurd dat ze nodig zijn", vertelt hij. "Zorg gewoon dat die mensen honderd meter verderop staan en dat de vrouwen ongehinderd naar de kliniek kunnen."